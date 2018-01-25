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Культура

Книги на февраль: "Рецепты сотворения мира" и сказки о Паддингтоне

19:0225.01.2018
(обновлено: 19:03 25.01.2018)
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© Fotolia / Lyudmyla VКниги. Архивное фотоКниги. Архивное фото
© Fotolia / Lyudmyla V

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Роман Андрея Филимонова "Рецепты сотворения мира" о путешествии по реке памяти, сборник сказок Майкла Бонда о приключениях всеобщего любимца — медвежонка Паддингтона, лиричное повествование о переменах в судьбе "Добрее одиночества" американки Июнь Ли, а также пронзительная история любви на фоне Второй мировой войны в книге Марка Салливана "Под алым небом" ожидают читателей в книжных новинках февраля.

"Рецепты сохранения мира"

Книги. Архивное фото
© Fotolia / falcn
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Сибирский писатель Андрей Филимонов на протяжении долгих лет работал журналистом – выезжал на съемки, делал интервью, — и всегда чувствовал, что может рассказать о своих героях гораздо больше, чем умещается в небольшой телевизионный сюжет. Идея для предыдущего романа-утопии "Головастик и святые", действие которого разворачивается в далекой российской деревушке Бездорожная, родилась у автора как раз из наблюдений за жизнью и за родным городом Томском.

В центре сюжета нового произведения под названием "Рецепты сотворения мира" становятся члены одной семьи, обычные люди, которые давно погибли. По словам автора, прототипами для романа послужили его бабушка и дедушка: при жизни они мало рассказывали о себе, а после их смерти он нашел письма, из которых в итоге родился художественный текст, в котором реальность сочетается с выдумкой. Публикацию книги осуществляет издательство "Редакция Елены Шубиной".

"Под алым небом"

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / Tyler Olson
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Американский писатель Марк Салливан приобрел широкую популярность благодаря сериям детективов, сюжеты для которых подкидывала ему жизнь: более 10 лет он проработал в расследовательской журналистике. При этом действие нового романа "Под алым небом" автор переносит в прошлое.

Главным героем произведения становится молодой итальянец Пино, жизнь которого полностью переменила Вторая мировая война. Оказавшись без крыши над головой, движимый праведным гневом, юноша вступает в ряды сопротивления, помогая еврейским семьям бежать от нацистов, и на полях сражений встречает свою любовь. Но позднее судьба забрасывает Пино в германскую армию – волею случая он становится личным водителем приближенного к Гитлеру военачальника Ганса Лейерса. Каждый день он вынужден скрывать свою ненависть к режиму, чтобы выжить. По словам Салливана, он строил историю на подлинных воспоминаниях итальянского юноши и архивных документах. Роман, перевод которого осуществил Григорий Крылов, выходит в издательстве "Азбука-Аттикус".

"Добрее одиночества"

Книги. Архивное фото
© Fotolia / xy
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Родители американской писательницы китайского происхождения Июнь Ли никогда не поощряли чтения художественной литературы — считали, что от нее одни только проблемы. И сама Ли до последнего была уверена, что станет доктором, но, приехав в Америку учиться, открыла для себя удивительный мир книг. По ее собственному признанию, тогда, в 23 года, ее знание английского было далеко от совершенства; при этом разговаривать на нем она очень любила и решила освоить язык в совершенстве, чтобы писать.

Первый сборник новелл Июнь Ли вышел в 2005 году и был тепло встречен критиками. Сейчас она хорошо известна в англоязычном литературном мире, но до этого момента на русском существовал всего лишь один рассказ. Роман "Добрее одиночества" стал вторым произведением в писательской карьере Ли. Действие книги разворачивается то в Америке, то в Китае, то в современности, то в прошлом. Жизнь трех главных героев изменилась, поскольку один из них, кажется, совершил убийство. Роман, публикацию которого осуществляет издательство Corpus, выходит на русском языке в переводе Леонида Мотылева.

"Медвежонок Паддингтон. Большая книга цветных историй: рассказы"

Книги. Архивное фото
© Fotolia / adistock
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Британский писатель Майкл Бонд придумал сказку про медвежонка Паддингтона 60 лет назад почти случайно. Накануне Рождества он купил в магазине плюшевого медведя – бедняга был заброшен на самую дальнюю полку – и подарил его жене. В ту пору Бонд уже был известен как автор большого количества пьес и рассказов, поэтому первую историю Паддингтона он набросал скорее для себя. Но герой не захотел покидать своего создателя – сказки множились, и вскоре медвежонок стал любимцем детей по всему миру. В 2014 году на экраны вышел первый полнометражный фильм о нем, а российская премьера его продолжения этой зимой едва не обернулась большим скандалом: картина попала на экраны на пару дней позже, чем планировалось. Под обложкой сборника "Медвежонок Паддингтон. Большая книга цветных историй", публикацию которого осуществляет издательство "Азбука-Аттикус", собраны главные приключения для самых маленьких читателей, которые познакомятся с непоседливым медведем в переводе Александры Глебовской.

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