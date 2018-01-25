Минкульт предупредил кинотеатры, что показ "Смерти Сталина" незаконен

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Минкультуры предупредило кинотеатры об ответственности за показ фильма "Смерть Сталина", у которого отозвали прокатное удостоверение, сообщили в пресс-службе ведомства.

"После проверки сообщений СМИ и подтверждения факта показа кинофильма без прокатного удостоверения в отношении кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее РИА Новости сообщили, что показ фильма "Смерть Сталина" начался в кинотеатре "Пионер", который единственным в Москве не убрал картину из своего репертуара после того, как Минкультуры отозвало прокатное удостоверение на нее.

Как заявили РИА Новости в кинотеатре, в реестре Минкультуры указано, что прокатное удостоверение на фильм продолжает действовать. В "Пионере" подчеркнули, что их действия абсолютно законны. В то же время прокатчик картины, компания "Вольга", уточнил РИА Новости, что уведомил кинотеатры о получении письма от Минкультуры об отзыве прокатного удостоверения вечером в среду.

В России фильм вызвал волну возмущения. После его просмотра ряд известных политиков и деятелей культуры попросили отозвать прокатное удостоверение картины.

В их письме на имя главы Минкультуры подчеркивается, что британская картина — "пасквиль на историю нашей страны", ""комедия", очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм…". Также отмечается плохая игра актеров, небрежные декорации и оскорбительное отношение к флагу и гимну страны. Кроме того, представленная в фильме информация может расцениваться как экстремистская и унижающая человеческое достоинство.

По мнению авторов письма, выход фильма в канун празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы стал оскорблением для всех, "кто там погиб и… кто еще остался в живых".

Письмо, в частности, подписали председатель общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков, депутаты Елена Драпеко, Леонид Слуцкий и Владимир Бортко, режиссер Никита Михалков и продюсер Игорь Угольников.

Комментируя информацию об отзыве прокатного удостоверения, в Минкультуры заявили, что в фильме нашли материалы с информацией, которую запрещено распространять в России. В Кремле заявили, что такое решение министерства не является цензурой.