Минкульт предупредил кинотеатры, что показ "Смерти Сталина" незаконен

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Минкультуры предупредило кинотеатры об ответственности за показ фильма "Смерть Сталина", у которого отозвали прокатное удостоверение, сообщили в пресс-службе ведомства.
"После проверки сообщений СМИ и подтверждения факта показа кинофильма без прокатного удостоверения в отношении кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении", — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее РИА Новости сообщили, что показ фильма "Смерть Сталина" начался в кинотеатре "Пионер", который единственным в Москве не убрал картину из своего репертуара после того, как Минкультуры отозвало прокатное удостоверение на нее.
Как заявили РИА Новости в кинотеатре, в реестре Минкультуры указано, что прокатное удостоверение на фильм продолжает действовать. В "Пионере" подчеркнули, что их действия абсолютно законны. В то же время прокатчик картины, компания "Вольга", уточнил РИА Новости, что уведомил кинотеатры о получении письма от Минкультуры об отзыве прокатного удостоверения вечером в среду.
В России фильм вызвал волну возмущения. После его просмотра ряд известных политиков и деятелей культуры попросили отозвать прокатное удостоверение картины.
В их письме на имя главы Минкультуры подчеркивается, что британская картина — "пасквиль на историю нашей страны", ""комедия", очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм…". Также отмечается плохая игра актеров, небрежные декорации и оскорбительное отношение к флагу и гимну страны. Кроме того, представленная в фильме информация может расцениваться как экстремистская и унижающая человеческое достоинство.
По мнению авторов письма, выход фильма в канун празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы стал оскорблением для всех, "кто там погиб и… кто еще остался в живых".
Письмо, в частности, подписали председатель общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков, депутаты Елена Драпеко, Леонид Слуцкий и Владимир Бортко, режиссер Никита Михалков и продюсер Игорь Угольников.
Комментируя информацию об отзыве прокатного удостоверения, в Минкультуры заявили, что в фильме нашли материалы с информацией, которую запрещено распространять в России. В Кремле заявили, что такое решение министерства не является цензурой.