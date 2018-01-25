Российской публике повезло увидеть выступления Элтона Джона, заявил Лоза

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Британский певец Элтон Джон является прекрасным примером долголетия творческой деятельности, и российской публике повезло, что она успела увидеть его выступления на сцене, сообщил РИА Новости музыкант Юрий Лоза.
Ранее 70-летний Джон подтвердил, что после последнего мирового турне, которое начнется в сентябре, он прекратит гастрольную деятельность.
"Элтон Джон уже так давно на сцене, что кажется, что он был всегда. Много раз он везде был. Мы успели его зацепить, посмотреть, он осчастливил нас своим прочтением. Время есть время, никуда от этого не деться, и когда-нибудь все заканчивается, так же и заканчивается концертная деятельность Элтона Джона. Он успел за свою жизнь сделать очень много, и где хотел, наверно, побывал. Он является прекрасным примером долголетия творческой деятельности", — сказал Лоза.
Кавалер ордена Британской империи, сэр Элтон Джон на протяжении своей 50-летней карьеры продал более 300 миллионов пластинок, 52 сингла Элтона Джона входили в британский топ-40. Певец занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. Джон — один из самых коммерчески успешных исполнителей, 23 его сингла входили в американский топ-40, 16 попадали в первую десятку и шесть поднимались на первое место. Один из них — Candle in the Wind 1997 года — разошелся 37-миллионным тиражом.
На фото: празднование 60-летнего юбилея Элтона Джона в Мэдисон Сквэр Гарден, 25 марта 2007 года.
На фото: выступление на премии Грэмми в Лос-Анджелесе, 31 января 2010 года.
На фото: свадьба Элтона Джона и Ренаты Блауэл, 14 февраля 1984 года.
На фото: благотворительный концерт в поддержку борьбы со СПИДом на Украине, 16 июня 2007 года.
На фото: Элтон Джон и Кристина Агилера во время концерта Fashion Rocks, 7 сентября 2006 года.
На фото: выступление в Париже, 28 мая 1984 года.
На фото: Леди Гага и Элтон Джон на вечеринке Vanity Fair в Калифорнии, 28 февраля 2016 года.
На фото: Дмитрий Медведев с супругой беседуют с Элтоном Джоном после концерта в "Крокус Сити Холл". 12 декабря 2010 года.
На фото: Елизавета II и сэр Элтон Джон за кулисами праздничного концерта, посвященного 60-летнему юбилею вступления королевы на престол.
На фото: выступление в Москве. 1 мая 1979 года.
На фото: выступление в Вене, 24 ноября 2016 года.
На фото: Элтон Джон выступил с рэпером Эминемом на 43-й ежегодной премии Грэмми, 21 февраля 2001 года.
На фото: музыкант Оззи Осборн на ежегодном благотворительном приеме, который организует СПИД-фонд Элтона Джона. 25 сентября 2007 года.
На фото: концертная программа Red Piano в спорткомплексе "Олимпийский".
На фото: концерт по сбору средств для предвыборной кампании Хиллари Клинтон. 9 апреля 2008 года.