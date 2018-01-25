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Культура

Российской публике повезло увидеть выступления Элтона Джона, заявил Лоза

14:1825.01.2018
(обновлено: 14:33 25.01.2018)
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© AP Photo / Abraham Caro MarinБританский певец Элтон ДжонБританский певец Элтон Джон
© AP Photo / Abraham Caro Marin

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Британский певец Элтон Джон является прекрасным примером долголетия творческой деятельности, и российской публике повезло, что она успела увидеть его выступления на сцене, сообщил РИА Новости музыкант Юрий Лоза.

Британский певец Элтон Джон выступает в концертном зале Крокус Сити Холл. 14 декабря 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Элтон Джон заявил, что прекратит гастрольную деятельность

Ранее 70-летний Джон подтвердил, что после последнего мирового турне, которое начнется в сентябре, он прекратит гастрольную деятельность.

"Элтон Джон уже так давно на сцене, что кажется, что он был всегда. Много раз он везде был. Мы успели его зацепить, посмотреть, он осчастливил нас своим прочтением. Время есть время, никуда от этого не деться, и когда-нибудь все заканчивается, так же и заканчивается концертная деятельность Элтона Джона. Он успел за свою жизнь сделать очень много, и где хотел, наверно, побывал. Он является прекрасным примером долголетия творческой деятельности", — сказал Лоза.

Кавалер ордена Британской империи, сэр Элтон Джон на протяжении своей 50-летней карьеры продал более 300 миллионов пластинок, 52 сингла Элтона Джона входили в британский топ-40. Певец занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. Джон — один из самых коммерчески успешных исполнителей, 23 его сингла входили в американский топ-40, 16 попадали в первую десятку и шесть поднимались на первое место. Один из них — Candle in the Wind 1997 года — разошелся 37-миллионным тиражом.

Мастер эпатажа, сэр Элтон Джон
© AP Photo / Jeff ChristensenНастоящее имя Элтона Джона - Реджинальд Кеннет Дуайт. Он родился 25 марта 1947 года в лондонском пригороде Пиннер.
На фото: празднование 60-летнего юбилея Элтона Джона в Мэдисон Сквэр Гарден, 25 марта 2007 года.Музыкант Элтон Джон во время своего концерта в Нью-Йорке в Madison Square Garden, 25 марта 2007
© AP Photo / Jeff Christensen
Настоящее имя Элтона Джона - Реджинальд Кеннет Дуайт. Он родился 25 марта 1947 года в лондонском пригороде Пиннер.
На фото: празднование 60-летнего юбилея Элтона Джона в Мэдисон Сквэр Гарден, 25 марта 2007 года.
© AP Photo / Matt SaylesДуайт начал играть на фортепиано в четыре года, а в одиннадцать получил стипендию в Королевской Консерватории, где обучался следующие шесть лет.
На фото: выступление на премии Грэмми в Лос-Анджелесе, 31 января 2010 года.Музыкант Элтон Джон на церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе, 31 января 2010
© AP Photo / Matt Sayles
Дуайт начал играть на фортепиано в четыре года, а в одиннадцать получил стипендию в Королевской Консерватории, где обучался следующие шесть лет.
На фото: выступление на премии Грэмми в Лос-Анджелесе, 31 января 2010 года.
© AFP 2018 / STFВ 1960 году Дуайт вместе с друзьями организовал группу, которая играла на сцене местного паба. На концерты подросток приходил с мамой - выступать в питейных заведениях несовершеннолетним разрешалось только под присмотром родителей.
На фото: свадьба Элтона Джона и Ренаты Блауэл, 14 февраля 1984 года.Свадьба Элтона Джона и Ренаты Блауэл, 14 февраля 1984
© AFP 2018 / STF
В 1960 году Дуайт вместе с друзьями организовал группу, которая играла на сцене местного паба. На концерты подросток приходил с мамой - выступать в питейных заведениях несовершеннолетним разрешалось только под присмотром родителей.
На фото: свадьба Элтона Джона и Ренаты Блауэл, 14 февраля 1984 года.
© AFP 2018 / Genia Savilov В середине 60-х годов группа Дуайта Bluesology стала одним из лучших исполнителей блюз-рока в Англии и уже гастролировала в США вместе с известными ритм-энд-блюзовыми музыкантами.
На фото: благотворительный концерт в поддержку борьбы со СПИДом на Украине, 16 июня 2007 года.Выступление британского певца Элтон Джон, 16 июня 2007
© AFP 2018 / Genia Savilov 
В середине 60-х годов группа Дуайта Bluesology стала одним из лучших исполнителей блюз-рока в Англии и уже гастролировала в США вместе с известными ритм-энд-блюзовыми музыкантами.
На фото: благотворительный концерт в поддержку борьбы со СПИДом на Украине, 16 июня 2007 года.
© AP Photo / Jeff ChristensenВ 1966 году Дуайт познакомился с Берни Топингом, который до сих пор является основным автором текстов для песен Элтона Джона, и начал сольную карьеру.
На фото: Элтон Джон и Кристина Агилера во время концерта Fashion Rocks, 7 сентября 2006 года.Музыкант Элтон Джон и Кристина Агилера во время концерта Fashion Rocks, 7 сентября 2006
© AP Photo / Jeff Christensen
В 1966 году Дуайт познакомился с Берни Топингом, который до сих пор является основным автором текстов для песен Элтона Джона, и начал сольную карьеру.
На фото: Элтон Джон и Кристина Агилера во время концерта Fashion Rocks, 7 сентября 2006 года.
© AFP 2018 / Joel RobineПсевдоним музыканта состоит из трех имен - Элтон Геркулес Джон. Элтон - от саксофониста группы Bluesology Элтона Дина, Джон - от блюзового музыканта "Долговязого Джона Болдри", а Геркулесом звали коня в комедийном телесериале "Степто и сын".
На фото: выступление в Париже, 28 мая 1984 года.Британский певец Элтон Джон, 1984
© AFP 2018 / Joel Robine
Псевдоним музыканта состоит из трех имен - Элтон Геркулес Джон. Элтон - от саксофониста группы Bluesology Элтона Дина, Джон - от блюзового музыканта "Долговязого Джона Болдри", а Геркулесом звали коня в комедийном телесериале "Степто и сын".
На фото: выступление в Париже, 28 мая 1984 года.
© AFP 2018 / Adrian Sanchez-GonzalezПервые сольные работы певца были довольно прохладно встречены в Великобритании, а дебютный альбом Empty Sky хоть и получил хорошие отзывы критики, но финансового успеха не имел.
На фото: Леди Гага и Элтон Джон на вечеринке Vanity Fair в Калифорнии, 28 февраля 2016 года.Певица Lady Gaga и британский музыкант Элтон Джон в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, 28 февраля 2016
© AFP 2018 / Adrian Sanchez-Gonzalez
Первые сольные работы певца были довольно прохладно встречены в Великобритании, а дебютный альбом Empty Sky хоть и получил хорошие отзывы критики, но финансового успеха не имел.
На фото: Леди Гага и Элтон Джон на вечеринке Vanity Fair в Калифорнии, 28 февраля 2016 года.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкС 1970 по 1976 год музыкант выпустил десять студийных альбомов и заключил с компанией MCA рекордный по тем временам контракт на 8 миллионов долларов.
На фото: Дмитрий Медведев с супругой беседуют с Элтоном Джоном после концерта в "Крокус Сити Холл". 12 декабря 2010 года.Дмитрий Медведев с супругой Светланой посетили концерт Элтона Джона, 12 декабря 2010
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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С 1970 по 1976 год музыкант выпустил десять студийных альбомов и заключил с компанией MCA рекордный по тем временам контракт на 8 миллионов долларов.
На фото: Дмитрий Медведев с супругой беседуют с Элтоном Джоном после концерта в "Крокус Сити Холл". 12 декабря 2010 года.
© AFP 2018 / Dave ThompsonВ конце 1976 года Элтон Джон дал семь аншлаговых концертов подряд в Мэдисон Сквэр Гарден: этот рекорд остается непревозойденным и по сей день.
На фото: Елизавета II и сэр Элтон Джон за кулисами праздничного концерта, посвященного 60-летнему юбилею вступления королевы на престол.Королева Елизавета II встречает сэра Элтона Джона
© AFP 2018 / Dave Thompson
В конце 1976 года Элтон Джон дал семь аншлаговых концертов подряд в Мэдисон Сквэр Гарден: этот рекорд остается непревозойденным и по сей день.
На фото: Елизавета II и сэр Элтон Джон за кулисами праздничного концерта, посвященного 60-летнему юбилею вступления королевы на престол.
© РИА Новости / Борис БабановПерейти в фотобанкВ мае 1979 года одним из первых западных рок-музыкантов Элтон Джон приехал с гастролями в СССР. Он дал четыре концерта в ленинградском Большом концертном зале "Октябрьский" и московском ГЦКЗ "Россия".
На фото: выступление в Москве. 1 мая 1979 года.Английский рок-певец, композитор, пианист Элтон Джон на гастролях в Москве
© РИА Новости / Борис Бабанов
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В мае 1979 года одним из первых западных рок-музыкантов Элтон Джон приехал с гастролями в СССР. Он дал четыре концерта в ленинградском Большом концертном зале "Октябрьский" и московском ГЦКЗ "Россия".
На фото: выступление в Москве. 1 мая 1979 года.
© AFP 2018 / Roland SchlagerВ 1984 году Элтон Джон неожиданно для многих женился на звукоинженере Ренате Блауэл. Через четыре года они развелись.
На фото: выступление в Вене, 24 ноября 2016 года.Британский музыкант Элтон Джон на сцене в Вене, Австрия, 24 ноября 2016
© AFP 2018 / Roland Schlager
В 1984 году Элтон Джон неожиданно для многих женился на звукоинженере Ренате Блауэл. Через четыре года они развелись.
На фото: выступление в Вене, 24 ноября 2016 года.
© AFP 2018 / Hector Mata Во время турне по Австралии в 1986 году певец потерял голос и был вынужден сделать операцию на связках. После этого его голос несколько изменился.
На фото: Элтон Джон выступил с рэпером Эминемом на 43-й ежегодной премии Грэмми, 21 февраля 2001 года.Британский музыкант Элтон Джон и рэп-музыкант Eminem на 43-й ежегодной премии Грэмми, 21 февраля 2001
© AFP 2018 / Hector Mata 
Во время турне по Австралии в 1986 году певец потерял голос и был вынужден сделать операцию на связках. После этого его голос несколько изменился.
На фото: Элтон Джон выступил с рэпером Эминемом на 43-й ежегодной премии Грэмми, 21 февраля 2001 года.
© AP Photo / Evan AgostiniВ 1992 году Элтон Джон основал организацию Elton John AIDS Foundation, которая занялась финансированием программ по борьбе со СПИДом.
На фото: музыкант Оззи Осборн на ежегодном благотворительном приеме, который организует СПИД-фонд Элтона Джона. 25 сентября 2007 года.Музыкант Оззи Осборн и певец Элтон Джон
© AP Photo / Evan Agostini
В 1992 году Элтон Джон основал организацию Elton John AIDS Foundation, которая занялась финансированием программ по борьбе со СПИДом.
На фото: музыкант Оззи Осборн на ежегодном благотворительном приеме, который организует СПИД-фонд Элтона Джона. 25 сентября 2007 года.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ этом же году музыкант совместно с Берни Топином подписывают с компанией Warner/Chappell Music контракт на 39 миллионов долларов, который на тот момент был самым крупным в истории поп-музыки.
На фото: концертная программа Red Piano в спорткомплексе "Олимпийский".Британский певец Элтон Джон во время концертной программы Red Piano в спорткомплексе Олимпийский в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
В этом же году музыкант совместно с Берни Топином подписывают с компанией Warner/Chappell Music контракт на 39 миллионов долларов, который на тот момент был самым крупным в истории поп-музыки.
На фото: концертная программа Red Piano в спорткомплексе "Олимпийский".
© AFP 2018 / Andrew Theodorakis В 1994 году Элтон Джон был введен в Зал славы рок-н-ролла, а через год он стал Командором Ордена Британской Империи. Музыкант стал обладателем титула рыцаря-бакалавра, что дало ему право добавлять приставку "сэр" к своему имени.
На фото: концерт по сбору средств для предвыборной кампании Хиллари Клинтон. 9 апреля 2008 года.Американский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон и британский музыкант Элтон Джон, 9 апреля 2008
© AFP 2018 / Andrew Theodorakis
В 1994 году Элтон Джон был введен в Зал славы рок-н-ролла, а через год он стал Командором Ордена Британской Империи. Музыкант стал обладателем титула рыцаря-бакалавра, что дало ему право добавлять приставку "сэр" к своему имени.
На фото: концерт по сбору средств для предвыборной кампании Хиллари Клинтон. 9 апреля 2008 года.
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Le Fou
Видимо Лоза в часы досуга видит себя Фёрнишем
15:37
25.01.2018
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