Песков прокомментировал идею создания структуры по прокатным удостоверениям

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Предложение о создании в России специального органа по выдаче прокатных удостоверений фильмам вместо министерства культуры нужно обсуждать, есть вопрос о целесообразности такой структуры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Есть инициатива, нужно ее обсуждать. Другое дело — менять один орган на другой, опять же, насколько это целесообразно, тоже можно обсуждать. Главное, что есть какие-то критерии все-таки, которые должны учитываться и соблюдаться в любой стране", — сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать предложение сетей кинотеатров о создании специального органа, который бы выдавал прокатные удостоверения кинокартинам, чтобы исключить из процесса министерство культуры.