"Золушка" российской эстрады: лучшие песни Людмилы Сенчиной

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Одна из самых любимых советских исполнительниц, Людмила Сенчина скончалась в Санкт-Петербурге на 68-м году жизни. По словам ее мужа, продюсера Владимира Андреева, певица долго болела. РИА Новости вспоминает любимые композиции народной артистки России.

"Золушка"

С этого хита, исполненного в программе "Голубой огонек" в 1971 году, началась звездная карьера Людмилы Сенчиной. Песня Игоря Цветкова на слова поэта Ильи Резника на многие годы вперед определила сценическую судьбу артистки и до последних дней оставалась ее визитной карточкой.

"Целую ночь соловей нам насвистывал"

Знаменитый романс из трехсерийного телефильма Владимира Басова "Дни Турбиных" закрепил за Сенчиной репутацию "хрустального голоса" советской эстрады, а также открыл ей дорогу в кино. Через год после выхода на экраны "Дней Турбиных" Сенчина снялась в роли певицы кабаре Жюли Прюдом в вестерне "Вооружен и очень опасен".

"Любовь и разлука"

Еще один кинохит в исполнении Людмилы Сенчиной — романс "Любовь и разлука", написанный Булатом Окуджавой на музыку Исаака Шварца для фильма "Нас венчали не в церкви". Певица регулярно исполняла эту композицию на концертах и в 2003 году даже выпустила одноименный диск.

"Добрая сказка"

Многим запомнилось выступление Людмилы Сенчиной на заключительном концерте всесоюзного музыкального фестиваля "Песня-79". Композиция "Добрая сказка" на музыку Александры Пахмутовой и слова Николая Добронравова вошла в число самых любимых в репертуаре народной артистки.

"Прощальный вальс"

Сотрудничество с композитором Игорем Цветковым подарило Людмиле Сенчиной немало хитов. Пожалуй, одним из самых популярных у слушателей стала лирическая песня 1976 года "Прощальный вальс" на слова Кима Рыжова.