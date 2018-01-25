Грудинин о фильме "Смерть Сталина": есть вещи, над которыми смеяться нельзя

САМАРА, 25 янв – РИА Новости. Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин, высказывая свое мнение о фильме "Смерть Сталина", заявил, что есть вещи, смеяться над которыми недопустимо.

Во вторник Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина", который должен был выйти 25 января. Прокатчиком картины выступает компания "Вольга".

"Вот что-нибудь такое – комедийный сериал "Распятие Иисуса Христа". Это вообще нормально? Я считаю, что это ненормально. Можно, конечно, смеяться надо всем, но есть какие-то вещи, над которыми смеяться просто недопустимо", — сказал Грудинин на пресс-конференции в четверг.

В России фильм вызвал волну возмущения. После его просмотра ряд известных политиков и деятелей культуры попросили отозвать прокатное удостоверение картины.

В их письме на имя главы Минкультуры подчеркивается, что британская картина — "пасквиль на историю нашей страны", ""комедия", очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм…". Также отмечается плохая игра актеров, небрежные декорации и оскорбительное отношение к флагу и гимну страны. Кроме того, представленная в фильме информация может расцениваться как экстремистская и унижающая человеческое достоинство.

По мнению авторов письма, выход фильма в канун празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы стал оскорблением для всех, "кто там погиб и… кто еще остался в живых".

Письмо, в частности, подписали председатель общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков, депутаты Елена Драпеко, Леонид Слуцкий и Владимир Бортко, режиссер Никита Михалков и продюсер Игорь Угольников.