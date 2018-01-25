Кобзон: таких певиц, как Людмила Сенчина, сейчас на эстраде нет

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Таких оригинальных певиц, как Людмила Сенчина, сейчас не увидишь на эстраде, считает певец Иосиф Кобзон.

Народная артистка России скончалась в Петербурге на 68-м году жизни, сообщил РИА Новости продюсер Сенчиной Владимир Андреев.

"Золушка покинула нас. Замечательная певица, которая подарила нам много красивых песен. Очень жаль, подобных ей у нас на эстраде сегодня нет. Много певиц, хороших, привлекательных, но такой оригинальной, как Людмила, к сожалению, нет. Очень жаль…" — сказал РИА Новости Кобзон.

Людмила Сенчина — советская и российская певица. Широкую известность ей принесло участие в телепрограмме "Голубой огонек" (1970 год) с песней "Золушка" Игоря Цветкова на слова поэта Ильи Резника, определившей сценический имидж и исполнительскую манеру певицы (трогательный облик, светлый нежный тембр голоса, искренность и естественность интонации).