Кобзон: таких певиц, как Людмила Сенчина, сейчас на эстраде нет

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Таких оригинальных певиц, как Людмила Сенчина, сейчас не увидишь на эстраде, считает певец Иосиф Кобзон.
"Золушка покинула нас. Замечательная певица, которая подарила нам много красивых песен. Очень жаль, подобных ей у нас на эстраде сегодня нет. Много певиц, хороших, привлекательных, но такой оригинальной, как Людмила, к сожалению, нет. Очень жаль…" — сказал РИА Новости Кобзон.
Людмила Сенчина — советская и российская певица. Широкую известность ей принесло участие в телепрограмме "Голубой огонек" (1970 год) с песней "Золушка" Игоря Цветкова на слова поэта Ильи Резника, определившей сценический имидж и исполнительскую манеру певицы (трогательный облик, светлый нежный тембр голоса, искренность и естественность интонации).