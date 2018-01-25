Лещенко назвал Сенчину искренним человеком большого творческого диапазона

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Народная артистка России Людмила Сенчина была искренним и душевным человеком с большим творческим диапазоном, ее голос всегда будет звучать в памяти ее близких, друзей и поклонников, сказал РИА Новости певец Лев Лещенко.

Народная артистка России Сенчина скончалась в Петербурге на 68-м году жизни.

"Я очень глубоко опечален, потому что с Людой мы прошли большую жизнь, вместе около сорока лет, и, конечно, это потеря для нашего эстрадного искусства, вообще для искусства, потому что она была человеком большого творческого диапазона. Она работала в оперетте, снималась в кино, озвучивала фильмы, пела песни, и я неоднократно был с ней в поездках и за рубежом, и в России", — сказал Лещенко.

По его словам, Сенчина была удивительно ярким, неповторимым человеком, очень искренним и душевным, и это проецировалось на ее творчество.

"Утрата очень большая, скорбь и печаль для всех ее родных. Единственным утешением будет то, что ее голос еще будет долго звучать в нашей памяти", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящий момент находится в Санкт-Петербурге и надеется, что у него будет возможность проститься с певицей.