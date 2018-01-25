В театре им. Ермоловой откроется выставка, посвященная 80-летию Высоцкого

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Выставка "Вл. Высоцкий — 80 лет спустя. И другие…" известного фотографа Валерия Плотникова откроется 25 января в Московском театре имени Ермоловой.

В экспозиции будет представлено более 200 фотографий Высоцкого и знаменитых деятелей театра и кино.

"Такой объемной выставки у меня, пожалуй, еще не было. Эта экспозиция, приуроченная к юбилею Владимира Семеновича, будет состоять из двух частей и разместится в фойе главного здания и Новой сцены", — сказал РИА новости Плотников.

По словам автора, в главном здании расположится выставка, посвященная только Высоцкому. Там будут фотографии, запечатлевшие его театральные роли и киноработы, фотографии из повседневной жизни, с Мариной Влади. А в другой части, на Новой сцене — фотографии артистов, режиссеров, музыкантов, ученых. Среди тех, кого увидят зрители: Мстислав Ростропович, Михаил Барышников, Олег Ефремов, Григорий Горин, Александр Калягин, Сергей Бодров и другие деятели искусства.

На открытие приглашены многие герои фотографий Плотникова.