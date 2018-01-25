Театр "Содружество актеров Таганки" покажет спектакль к юбилею Высоцкого

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В день 80-летия Владимира Высоцкого московский театр "Содружество актеров Таганки" сыграет свой спектакль "ВВС. Владимир Семенович Высоцкий" и откроет посвященную юбилею выставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Спектакль "ВВС. Владимир Семенович Высоцкий", который был поставлен к 60-летию поэта и актера, все эти годы идет с аншлагами. Спектакль был показан более 300 раз в десятках городах, где всегда был переполненный зал, и зрители стоя аплодировали стихам и песням Высоцкого в исполнении артистов театра под руководством Николая Губенко.

"Володя прожил счастливую жизнь, потому что благодаря его уникальному таланту его любил весь народ. Несмотря на то, что его не публиковали миллионными тиражами, как его поэтов-современников, голос Высоцкого, его поэзия, его песни были в каждой семье, в каждом доме. Ему не нужно было золотом шитых костюмов, он выходил в простой одежде с гитарой и через две песни весь зал был его, и физиков, и лириков. И это продолжается уже 37 лет после его ухода. И я уверен, будет продолжаться", — сказал РИА Новости Губенко.

Артисты "Содружества" — Николай Губенко, Зинаида Славина, Алла Богина, Михаил Лебедев, Виктория Радунская, Татьяна Лукьянова и Елена Серенко — знали Высоцкого, работали и общались с ним.

25 января зрители, пришедшие на спектакль, смогут увидеть выставку, посвященную Владимиру Высоцкому. Экспозиция создана на основе уникальных документов из архива театра. На открытии будут присутствовать артисты, которые работали с Владимиром Семеновичем в Театре на Таганке.