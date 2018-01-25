Театр "Содружество актеров Таганки" покажет спектакль к юбилею Высоцкого

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В день 80-летия Владимира Высоцкого московский театр "Содружество актеров Таганки" сыграет свой спектакль "ВВС. Владимир Семенович Высоцкий" и откроет посвященную юбилею выставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Володя прожил счастливую жизнь, потому что благодаря его уникальному таланту его любил весь народ. Несмотря на то, что его не публиковали миллионными тиражами, как его поэтов-современников, голос Высоцкого, его поэзия, его песни были в каждой семье, в каждом доме. Ему не нужно было золотом шитых костюмов, он выходил в простой одежде с гитарой и через две песни весь зал был его, и физиков, и лириков. И это продолжается уже 37 лет после его ухода. И я уверен, будет продолжаться", — сказал РИА Новости Губенко.
25 января зрители, пришедшие на спектакль, смогут увидеть выставку, посвященную Владимиру Высоцкому. Экспозиция создана на основе уникальных документов из архива театра. На открытии будут присутствовать артисты, которые работали с Владимиром Семеновичем в Театре на Таганке.