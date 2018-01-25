Юбилей "Усадьбы Jazz" объединит театр и музыку

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В "Новом пространстве" Театра наций 27 января пройдет первый концерт из цикла "Аrt свобода", посвященного 15-летию фестиваля "Усадьба Jazz". На сцене выступят московская авангардная группа Moshchee и электронный дуэт Drojji, которые презентуют совместный сет, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

"Мы покажем самое экспериментальное, авангардное музыкальное искусство, объединив под своим флагом не только музыкантов, но и художников, хореографов, танцоров, перформеров, мастеров видеоарта и даже шаманов", — цитирует портал организатора фестиваля "Усадьба Jazz" Марию Семушкину.

"Аrt свобода 1.0" — цикл из девяти мероприятий. Это абсолютная свобода самовыражения музыкантов разных жанров в коллаборации с яркими представителями современного искусства в разных его проявлениях: от перформансов и инсталляций до видеоарта и иммерсивных шоу.