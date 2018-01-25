Кинотеатр "Пионер" до сих пор не убрал из расписания фильм "Смерть Сталина"

Реклама фильма Смерть Сталина на мониторе в кинотеатре Пионер в Москве

Реклама фильма Смерть Сталина на мониторе в кинотеатре Пионер в Москве

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Московский кинотеатр "Пионер" до сих пор не убрал из расписания фильм "Смерть Сталина", у которого министерство культуры отозвало прокатное удостоверение.

В расписании кинотеатра числятся по два сеанса картины в четверг и пятницу. Все билеты на них раскуплены. От комментариев кинотеатр отказался. Остальные киносети убрали фильм из расписания сеансов.

При этом в прокатной компании "Вольга" подтвердили РИА Новости, что получили уведомление от Минкультуры об отзыве прокатного удостоверения.

В России фильм вызвал волну возмущения. После его просмотра ряд известных политиков и деятелей культуры попросили отозвать прокатное удостоверение картины.

В их письме на имя главы Минкультуры подчеркивается, что британская картина — "пасквиль на историю нашей страны", ""комедия", очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм…". Также отмечается плохая игра актеров, небрежные декорации и оскорбительное отношение к флагу и гимну страны. Кроме того, представленная в фильме информация может расцениваться как экстремистская и унижающая человеческое достоинство.

По мнению авторов письма, выход фильма в канун празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы стал оскорблением для всех, "кто там погиб и… кто еще остался в живых".

Письмо, в частности, подписали председатель общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков, депутаты Елена Драпеко, Леонид Слуцкий и Владимир Бортко, режиссер Никита Михалков и продюсер Игорь Угольников.