МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Московский кинотеатр "Пионер" до сих пор не убрал из расписания фильм "Смерть Сталина", у которого министерство культуры отозвало прокатное удостоверение.
При этом в прокатной компании "Вольга" подтвердили РИА Новости, что получили уведомление от Минкультуры об отзыве прокатного удостоверения.
В России фильм вызвал волну возмущения. После его просмотра ряд известных политиков и деятелей культуры попросили отозвать прокатное удостоверение картины.
В их письме на имя главы Минкультуры подчеркивается, что британская картина — "пасквиль на историю нашей страны", ""комедия", очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм…". Также отмечается плохая игра актеров, небрежные декорации и оскорбительное отношение к флагу и гимну страны. Кроме того, представленная в фильме информация может расцениваться как экстремистская и унижающая человеческое достоинство.
Письмо, в частности, подписали председатель общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков, депутаты Елена Драпеко, Леонид Слуцкий и Владимир Бортко, режиссер Никита Михалков и продюсер Игорь Угольников.