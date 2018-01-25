В Норвегии открывается музыкальный фестиваль "Северное сияние"

ТРОМСЁ (Норвегия), 25 янв – РИА Новости. Один из самых северных в мире музыкальных фестивалей "Северное сияние", в котором примут участие звезды классической, джазовой музыки, балета и даже саамских йойков, открывается в четверг в заполярном норвежском городе Тромсё.
Сегодня в фестивале участвуют не только солисты, но и целые оркестры, оперные театры и даже балетные коллективы. В разные годы участниками были филармонический оркестр Санкт-Петербурга, пекинская опера, все норвежские симфонические оркестры, Мариинский балет. На сцене Тромсё также выступали Хокан Хагегорд, Лейф Ове Андснес, Трулс Мёрк, Юрий Башмет и Михала Петри.
В этом году фестиваль стартует 25 января и завершится 4 февраля. В программе, размещенной на сайте, заявлены Ballet Hispanico из Нью-Йорка, американская рок-группа Blood, Sweat & Tears, джазовый барабанщик панамского происхождения Билли Кобэм (Billy Cobham), шведская группа Kalabalik, зрителей также ждет проект Orchestroil Joik — саамские йойки под аккомпанемент симфонического оркестра. Всего в программе запланировано не менее 50 концертов на различных площадках.