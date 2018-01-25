В Норвегии открывается музыкальный фестиваль "Северное сияние"

ТРОМСЁ (Норвегия), 25 янв – РИА Новости. Один из самых северных в мире музыкальных фестивалей "Северное сияние", в котором примут участие звезды классической, джазовой музыки, балета и даже саамских йойков, открывается в четверг в заполярном норвежском городе Тромсё.

Фестивалю "Северное сияние", который считается одним из самых северных в мире, поскольку проводится на 69 параллели, уже больше 30 лет. Каждый год в "Северный Париж", как часто называют Тромсё, съезжаются любители музыки со всего мира, чтобы в течение десяти дней знакомиться с творчеством мировых знаменитостей и восходящих звезд.

Сегодня в фестивале участвуют не только солисты, но и целые оркестры, оперные театры и даже балетные коллективы. В разные годы участниками были филармонический оркестр Санкт-Петербурга, пекинская опера, все норвежские симфонические оркестры, Мариинский балет. На сцене Тромсё также выступали Хокан Хагегорд, Лейф Ове Андснес, Трулс Мёрк, Юрий Башмет и Михала Петри.

В этом году фестиваль стартует 25 января и завершится 4 февраля. В программе, размещенной на сайте, заявлены Ballet Hispanico из Нью-Йорка, американская рок-группа Blood, Sweat & Tears, джазовый барабанщик панамского происхождения Билли Кобэм (Billy Cobham), шведская группа Kalabalik, зрителей также ждет проект Orchestroil Joik — саамские йойки под аккомпанемент симфонического оркестра. Всего в программе запланировано не менее 50 концертов на различных площадках.

Тромсё неофициально называют "столицей норвежского Заполярья", а также по праву считают крупным научным центром. Население города, расположенного на островах, составляет около 70 тысяч человек, однако именно здесь расположен один из ведущих университетов Норвегии, центр изучения Арктики "Фрам", крупнейшая обсерватория. Тромсё также считается норвежскими "воротами в Арктику" — отсюда в начале века стартовали арктические экспедиции национальных норвежских героев Фритьофа Нансена и Руаля Амундсена. В городе ежегодно проводятся крупный международный кинофестиваль, фестивали классической и рок-музыки, джаза и техно, научные конференции.