В Москве отметят юбилей Владимира Высоцкого

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Музыкальный спектакль "Высоцкий. Рождение легенды" в Кремлевском дворце, спектакль по прозе Высоцкого "Роман о девочках", мультимедийное шоу "Я жив! Снимите черные повязки!", постановка по пластинке "Алиса в стране чудес" и другие мероприятия пройдут в Москве к юбилею поэта и актера Владимира Высокого, которому в четверг исполнилось бы 80 лет.

В день 80-летия Владимира Высоцкого "Московский Губернский театр" представит свой музыкальный спектакль "Высоцкий. Рождение легенды" в постановке Сергея Безрукова на сцене Государственного Кремлевского дворца.

Как рассказал Безруков, спектакль — дань памяти великому таланту, гению — Владимиру Высоцкому, его исповедальному творчеству. "Такие вроде бы пафосные слова, но теперь он уже действительно легенда. Мое и более старшее поколение выросли на его песнях. В моем детстве у всех в доме были его пластинки, и не знать, и не любить Высоцкого было как-то странно. И теперь многое зависит от нас, будут ли его помнить наши дети, и те, кто придет после нас", — сказал Безруков, чьи слова приводит пресс-служба театра.

В основу спектакля легли воспоминания современников, малоизвестные факты жизни Высоцкого, фрагменты из писем и дневников". В исполнении актеров Губернского театра прозвучат песни "Я не люблю", "Баллада о любви", "Мой черный человек", "Лирическая", "Я несла свою беду", "07", "Кони привередливые", "На Большом Каретном", исполненные в разных жанрах – от классического бардовского под гитару и оркестровых аранжировок в стиле 70-х годов прошлого века до абсолютно нового рок-звучания.

"На своих концертах Высоцкий говорил: "Пожалуйста, включите свет в зале, у нас ведь не такой концерт, как в Кремле, туда меня еще не пускают…". Нам очень хотелось в день 80-летия Владимира Семеновича сыграть этот спектакль о нем именно в Кремлевском дворце, чтобы его песни прозвучали в Кремле", — рассказал Безруков.

Спектакль создан при участии Дома Высоцкого на Таганке, отметили в пресс-службе театра.

Снимите черные повязки!

Мультимедийное шоу "Я жив! Снимите черные повязки!", посвященное 80-летию Высоцкого, пройдет в концертном зале "Россия".

"Идея проекта, в котором Высоцкий буквально оживет для зрителя благодаря талантам исполнителей и суперсовременным технологиям, принадлежит Никите Высоцкому, а художественное руководство постановкой осуществляет народный артист России Александр Домогаров", — сообщила пресс-служба мероприятия.

Помимо Домогарова и Высоцкого участвовать в шоу приглашены самые яркие звезды эстрады, кино и телевидения, победители национальных конкурсов, участники "Евровидения". Песни прозвучат в сопровождении 70 музыкантов симфонического оркестра войск национальной гвардии.

"ВВС"

Апрельский концерт в Москве станет кульминацией целого ряда юбилейных мероприятий и всероссийского гастрольного тура, посвященного 80-летию Владимира Высоцкого. Он стартовал в Крыму в ноябре спектаклем "Дороги Высоцкого". Постановку увидят зрители в Йошкар-Оле, Чебоксарах, Ульяновске, Самаре, Пензе, Саранске, Нижнем Новгороде, Казани.

Московский театр "Содружество актеров Таганки" сыграет 25 января свой спектакль "ВВС. Владимир Семенович Высоцкий". Спектакль был поставлен к 60-летию поэта и актера, и все эти годы идет с аншлагами.

"Володя прожил счастливую жизнь, потому что благодаря его уникальному таланту его любил весь народ. Несмотря на то, что его не публиковали миллионными тиражами, как его поэтов-современников, голос Высоцкого, его поэзия, его песни были в каждой семье, в каждом доме. Ему не нужно было золотом шитых костюмов, он выходил в простой одежде с гитарой и через две песни весь зал был его, и физиков, и лириков. И это продолжается уже 37 лет после его ухода. И я уверен, будет продолжаться", — сказал РИА Новости худрук театра Николай Губенко.

По словам худрука, Высоцкий для каждого, кто работает в театре бок о бок с его друзьями и коллегами, не только выдающийся поэт и великий гражданин своей эпохи, для каждого он — близкий человек, старший товарищ.

25 января зрители, пришедшие на спектакль, смогут также увидеть выставку, посвященную Высоцкому. Экспозиция создана на основе уникальных документов из архива театра. На открытии будут присутствовать артисты, которые работали с Владимиром Семеновичем в Театре на Таганке.

"Беги, Алиса, беги!"

Театр на Таганке, где служил Высоцкий, отметит юбилей своего знаменитого актера новым спектаклем "Беги, Алиса, беги", созданным режиссером Максимом Диденко, драматургом Валерией Печейкиной, художником Марией Трегубовой по пластинке Высоцкого "Алиса в стране чудес", записанной 40 лет назад. Премьера состоится 2 февраля.

"Беги, Алиса, беги" — это путешествие в музыкальную мастерскую поэта. В спектакле будут звучать стихи Высоцкого в музыкальной композиции Ивана Кушнира. Эта работа — благодарность и приношение молодой творческой группы "Таганки" легендарному артисту, поэту, барду к его юбилею", — сообщила пресс-служба театра.

По словам режиссера, спектакль посвящен вечному желанию людей, так или иначе, убежать от проблем.

В Театре "У Никитских ворот" в день юбилея поэта покажут спектакль "Роман о девочках", поставленный худруком театра Марком Розовским по прозе Высоцкого.

"Театр "У Никитских ворот" — единственное место в Москве, где была поставлена проза Высоцкого. Ежегодно, в течение 28 лет, в день рождения поэта люди разных возрастов и профессий приходят на спектакль "Роман о девочках", чтобы отдать дань уважения любимому артисту, поэту и певцу", — говорится в сообщении пресс-службы.

Высоцкий и Шемякин

Выставка "История Легенды. Шемякин и Высоцкий" откроется в четверг в Altmans Gallery. В состав экспозиции войдет серия авторских эстампов Михаила Шемякина к легендарным стихам и песням Владимира Высоцкого, а также личные вещи поэта, архивные фотографии.

"Центральными экспонатами выставки станут литографии из цикла "Чрево Парижа", с которыми связана примечательная история: будучи в мастерской художника в Париже, Высоцкий увидел эти работы, и их сюжеты с парижскими мясниками настолько вдохновили поэта, что он звонил Михаилу Шемякину, который находился в то время в Нью-Йорке, каждые полчаса, чтобы прочитать очередную удавшуюся строфу из создаваемого им стиха "Тушеноши", — говорится в сообщении пресс-службы галереи.

Шемякин и Высоцкий познакомились в Париже благодаря танцовщику Михаилу Барышникову. "Наша дружба родилась действительно внезапно, но было ясно, что это — навсегда… Нас объединяло страстное желание обрести красоту и справедливость существования, возбудить это чувство в людях. Обоих била судьба, и потому особенно хотелось прорваться и найти все-таки свет истины", — цитирует пресс- служба Шемякина.

Высоцкий тоже очень ценил эту дружбу, он посвящал Шемякину свои песни, тот рисовал иллюстрации к произведениям поэта. При участии Шемякина была выпущена пластинка Высоцкого "Робин Гуд". Шемякин написал книгу "Две Судьбы" об их дружбе. В Самаре был установлен памятник Высоцкому, автором которого является Шемякин.

Высоцкий и другие

Выставка "Владимир Высоцкий — 80 лет спустя. И другие…" известного фотографа Валерия Плотникова откроется в день рождения поэта в Московском театре имени Ермоловой. В экспозиции будет представлено более 200 фотографий Высоцкого и знаменитых деятелей театра и кино.

Экспозиция будет состоять из двух частей и разместится в фойе главного здания и Новой сцены.

По словам Плотникова, в главном здании расположится выставка, посвященная только Высоцкому. Там будут фотографии, запечатлевшие его театральные роли и киноработы, фотографии из повседневной жизни, с Мариной Влади. А в другой части, на Новой сцене — фотографии артистов, режиссеров, музыкантов, ученых. Среди тех, кого увидят зрители: Мстислав Ростропович, Михаил Барышников, Олег Ефремов, Григорий Горин, Александр Калягин, Сергей Бодров и другие деятели искусства.