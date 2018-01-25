Правнук Сталина отреагировал на фильм "Смерть Сталина"

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Правнук генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина, грузинский художник Яков Джугашвили, назвал "нелюдями" авторов фильма "Смерть Сталина", осудив их за то, что они сняли на эту тему комедию. Об этом он заявил радиостанции "Говорит Москва".

По словам художника, британскую картину он не смотрел, но уже сделал выводы о ее создателях.

"Ну чего критиковать каких-то нелюдей? Ну как можно считать человеком человекообразное существо, для которого смерть является поводом для смеха? Это уже нелюдь", — посетовал Джугашвили.

Кроме того, он связал появление этого фильма с духовным падением и отказом от справедливости.

"Мы теперь живем ради пожрать и отдохнуть. И это является причиной того, что сейчас делается комедия "Смерть Сталина". Это мы позволили создать этот фильм", — заявил художник.

В России фильм вызвал волну возмущения. После его просмотра ряд известных политиков и деятелей культуры попросили отозвать прокатное удостоверение картины.

В их письме на имя главы Минкультуры Владимира Мединского подчеркивается, что британская картина — "пасквиль на историю нашей страны", "комедия", очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм…". Также отмечается плохая игра актеров, небрежные декорации и оскорбительное отношение к флагу и гимну страны. Кроме того, представленная в фильме информация может расцениваться как экстремистская и унижающая человеческое достоинство.

По мнению авторов письма, выход фильма в канун празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы стал оскорблением для всех, "кто там погиб и… кто еще остался в живых".

Письмо, в частности, подписали председатель общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков, депутаты Госдумы Елена Драпеко, Леонид Слуцкий и Владимир Бортко, режиссер Никита Михалков и продюсер Игорь Угольников.