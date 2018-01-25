"Если друг оказался вдруг…": хорошо ли вы знаете песни Высоцкого

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Анна Михайлова. Всенародно любимому барду, поэту и актеру Владимиру Высоцкому сегодня могло бы исполниться 80 лет. Хотя его нет в живых уже почти 40 лет, он остается одним из главных кумиров XX века, по мнению россиян.