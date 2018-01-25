МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Анна Михайлова. Гильдия продюсеров Америки обнародовала свод рекомендаций, призванных бороться с сексуальными домогательствами в киноиндустрии. Таким образом Голливуд надеется справиться с проблемой харассмента, попавшей в центр внимания в октябре 2017 года после скандала с влиятельным американским продюсером Харви Вайнштейном и последовавшей за ним чередой обвинений в адрес известных актеров и режиссеров. Первой лентой, снятой по новым правилам, станет "Чудо-женщина 2", которая выйдет на экраны в 2019 году.

Кодекс борцов с домогантами

© AP Photo / Invision/Vince Bucci Продюсер Харви Вайнштейн © AP Photo / Invision/Vince Bucci Продюсер Харви Вайнштейн

Несмотря на то что над документом работала Гильдия продюсеров, рекомендации относятся ко всем участникам кинопроцесса, включая актеров. Разработка текста заняла три месяца. Свод правил состоит из трех основных частей: как определить сексуальное домогательство, рекомендации по его предотвращению, а также протокол для жертв, свидетелей и продюсеров.

Пожалуй, самой спорной является первая часть, где описано, что же можно считать харассментом. За те почти полгода, что в Голливуде продолжается охота на домогантов, границы этого понятия значительно расширились — от фактического физического насилия до косых взглядов и некорректных комплиментов.

Чтобы как-то обобщить это довольно субъективное понятие, эксперты Гильдии продюсеров довольно громоздко сформулировали: "Когда получение работы, продвижение по службе или другие профессиональные успехи зависят от согласия на участие в действиях сексуального характера. Или же если кто-то лишается данных выгод из-за отказа участвовать в романтических или интимных отношениях".

Для наглядности приведены примеры: "Продюсер готов утвердить актера или актрису на роль, только если он/она соглашается на требования сексуального характера. Спонсор угрожает лишить проект финансирования, потому что кто-то отказался вступать с ним в близкие отношения".

Не смотреть, не шутить, не трогать

© AP Photo / Andres Kudacki Протесты после решения суда по делу продюсера Харви Вайнштейн. 13 октября 2017 © AP Photo / Andres Kudacki Протесты после решения суда по делу продюсера Харви Вайнштейн. 13 октября 2017

За такими очевидными нарушениями следует более размытое понятие "враждебная рабочая обстановка", определяемая как "нежелательные вербальные, физические или визуальные действия, угрожающие и повсеместные, которые создают пугающую, враждебную или оскорбительную атмосферу на рабочем месте или мешают рабочему процессу".

Особенно запутанным выглядит примечание: "Вы можете стать жертвой подобного сексуального харассмента, даже если оскорбительное поведение не направлено напрямую на вас". Таким образом, теоретически обвинение в домогательстве может выдвинуть человек, который даже не был его объектом.

В качестве примеров приведены "непочтительные комментарии" и шутки с сексуальным подтекстом (как произнесенные вслух, так и отправленные по e-mail), "неподобающие прикосновения и ощупывания, визуальные действия, включающие жесты, намекающие на секс, или публичная демонстрация откровенных изображений".

Получается, что даже похлопывание по плечу или анекдот про отношения полов может быть расценен как домогательство. Отсюда неминуемо возникает опасность, что рекомендации будут использованы как инструмент для сведения личных счетов. Ведь не секрет, что кино — крайне конкурентная сфера.

Составители свода правил пытались учесть этот момент и оградить работников индустрии от безосновательных обвинений, поэтому особый подраздел посвящен "распространенным заблуждениям о сексуальных домогательствах". В нем отмечается, что объятие, поцелуй в щеку или "повседневные прикосновения" необязательно являются сексуальным домогательством. Главный критерий — было ли это поведение нежеланно или обидно жертве. При этом неважно, питает ли домогант чувства к объекту. Впрочем, остается неясным, чем отличаются нежелательные знаки внимания от простых ухаживаний.

Презумпция виновности

Ответственность за создание здоровой атмосферы на площадке возложена на продюсеров. Для этого перед запуском любого проекта им рекомендуется организовывать тренинги против сексуальных домогательств для всех членов съемочной группы. Вдобавок предлагается проводить регулярные тематические брифинги, а также отрядить двух разнополых сотрудников, к которым в случае необходимости могут обращаться жертвы или свидетели харассмента.

Любопытно, что при разборе подобных случаев следует исходить из правоты обвинителя, а не презумпции невиновности, как принято в юридическом поле. При этом продюсеры должны следить, чтобы обвиняемые не мстили тем, кто на них заявил. Давлением на жертву считается увольнение с работы, перевод на другую должность, изменения графика и обязанностей, а также любые другие некомфортные для нее действия, которые заставят чувствовать себя "нежеланным" на рабочем месте.

Пожалуй, самая неоднозначная часть документа — протокол поведения жертв и свидетелей актов сексуального домогательства. Акцент здесь — на сборе доказательств. Участникам съемочного процесса советуют записывать любые детали общения, разговоры и нюансы поведения потенциального домоганта, помечая дату, место и точное время. Записи следует делать сразу после инцидента, пока воспоминания еще свежи.

Оригинал или копию такого дневника рекомендуется хранить за пределами рабочего места, а лучше всего — отправить ее близкому другу или доверенному лицу. В качестве полезного дополнения к письменным свидетельствам советуют прикладывать СМС, е-мейлы или картинки.

А как же кино?

© DC Entertainment/ Warner Bros. Pictures (2017) Кадр из фильма "Чудо-женщина" © DC Entertainment/ Warner Bros. Pictures (2017) Кадр из фильма "Чудо-женщина"

Если в жалобах жертвы нет юридического состава преступления, рекомендуется ограничиться разговором с обидчиком. Когда жертва по каким-то причинам не хочет самостоятельно объяснить коллеге, что его слова или действия доставляют дискомфорт, обязанность пресечь неподобающее поведение ложится на плечи продюсера. В случае если профилактическая беседа не даст результатов, рекомендуется обращаться на специальную горячую линию или подавать официальную жалобу.

"Если выполнять все описанные в своде рекомендации, возникает вопрос: когда продюсеру заниматься непосредственно кино? Кроме того, такой бдительный контроль за поведением членов съемочной группы может привести к созданию напряженной атмосферы на площадке", — отмечает Мила Розанова — продюсер, которая работает в Москве и Лос-Анджелесе.

"На мой взгляд, сами эти правила — весьма запоздалая и очень бюрократичная реакция, толку от которой гораздо меньше, чем от простого общественного мнения. Страх ведь может быть чрезмерным и с другой стороны — можно бояться руку подать человеку из опасения, что тебя засудят, и это тоже контрпродуктивно. Но посмотрим. В других вопросах американское общество старается находить баланс и иногда, пусть с грехом пополам, это получается", — считает продюсер.