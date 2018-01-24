Гастроли знаменитого японского театра Кабуки пройдут в России в сентябре

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Москвичи и петербуржцы в сентябре смогут увидеть мастеров одной из самых известных японских трупп кабуки — Сётику Гранд Кабуки — Тикамацу-дза.

Выступления пройдут в Москве (с 9 по 15 сентября) и Санкт-Петербурге (19-22 сентября) в рамках Года Японии в России, сообщили в пресс-службе Международного театрального фестиваля им. Чехова.

Знаменитая японская труппа представит российскому зрителю две пьесы: "Кэйсэй Хангонко" и "Ёсияма", представляющие традиционные для кабуки жанры севамоно (бытовая драма) и митиюки (танцевальная интерлюдия). Публика увидит на сцене выдающегося актера кабуки и основателя труппы Накамуро Гандзиро III, носящего почетное звание "Национальное достояние Японии".

Японский театр кабуки возник в 17-м веке и бережно хранит древние традиции. Зритель не ищет в спектаклях кабуки "созвучия современности", а наслаждается театральным искусством как таковым, любуется мастерством актера, доведенным в театре кабуки до высших пределов совершенства.

В подготовку актера кабуки, а ее начинают с раннего детства, как правило, в самом театре, входит не только освоение сценического движения и сценической речи. Он также должен уметь танцевать, фехтовать мечом и копьем, применять элементы акробатики, владеть особыми способами подачи голоса. Немаловажно уметь носить костюм и владеть искусством грима.

Труппы кабуки редко выезжают за пределы страны. Первые в истории театра зарубежные гастроли состоялись в Москве и Ленинграде в 1928 году, нынешние ознаменуют 90-летие этого памятного события.

Организатор проекта в России — Международный театральный фестиваль им. Чехова. Продажа билетов на спектакли театра Кабуки в Москве стартует 1 февраля.