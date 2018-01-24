В Туле установили мемориальную доску Высоцкому

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Бронзовая мемориальная доска Владимиру Высоцкому накануне его 80-летнего юбилея торжественно установлена на стене Дома культуры машиностроительного завода в Туле, на сцене которого артист выступал в 1966 году, сообщила избирательная комиссия региона.

"О необходимости увековечения памяти поэта не раз просили поклонники поэта из клуба "Горизонт", который существует в Туле 30 лет. Их инициативу поддержала избирательная комиссия Тульской области, которая и обратилась в тульскую городскую Думу", — говорится в сообщении.

Событие посетили около сотни почитателей творчества Высоцкого. Под его песню "Я не люблю" была торжественно открыта бронзовая мемориальная доска.

В Туле появилась мемориальная доска Владимиру Высоцкому



Ее установили на здании ДК "Туламашзавод" https://t.co/ABRmhmmnqC pic.twitter.com/kMmEeYmEgC — ПЕРВЫЙ ТУЛЬСКИЙ (@1Tulskiy) 24 января 2018 г.

"В Туле народ любит и помнит Высоцкого. Мы все к нему относимся каждый по-своему, но равнодушных нет. Мы помним его стихи, знаем его роли. Он любил жизнь, любил женщин. Свое отношение к жизни он когда-то выразил в стихах "Я не люблю". Честно и жестко", — сказал председатель облизбиркома Сергей Костенко.

Директор Машзавода Евгений Дронов — давний поклонник творчества Высоцкого. По его словам, поэт объединил людей разных поколений.

"Высоцкий бывал в Туле, как выяснилось, он связан с Тульской областью родственными связями. Его дед со стороны матери — из Богородицкого уезда. Он был настоящим и простым человеком, гражданином, который пел о том, что нам близко и понятно. И поэтому мы его помним и будем помнить всегда", — подчеркнул Дронов.