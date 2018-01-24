Лувр временно закрывает отдел исламского искусства

ПАРИЖ, 23 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Один из самых популярных французских музеев — Лувр — до воскресенья закрывает для публики залы, в которых располагается коллекция исламского искусства из-за роста уровня воды в Сене, говорится в коммюнике музея.

"В соответствии с планом защиты от наводнений, руководство Лувра … приняло решение закрыть нижний уровень отдела искусств ислама, по меньшей мере, до воскресенья", — говорится в сообщении.

В музее отметили, что "также приняты меры по защите дворца", в котором располагается Лувр.

Утром в среду уровень воды в Сене достиг отметки в 5,12 метра. Паводок уже вызвал приостановку навигации и привел к закрытию некоторых станций парижского метро.

Летом 2016 года вода в реке поднималась до 6,07 метра. Тогда на протяжении четырех дней музей был закрыт целиком, часть экспонатов переместили в более защищенные от воды места.