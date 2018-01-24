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Культура

Путин высоко оценил музей Владимира Высоцкого на Таганке

15:4224.01.2018
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил центр-музей Владимира Высоцкого Дом Высоцкого на Таганке. 24 января 2018Президент РФ В. Путин посетил центр-музей Владимира Высоцкого Дом Высоцкого на Таганке. 24 января 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что ему очень понравился "Дом Высоцкого на Таганке", а от исполнения молодыми артистами песен поэта у него "захватывает дух".

Актер и поэт Владимир Высоцкий
© РИА Новости / Валерий Плотников
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Глава государства побывал в музее Высоцкого, который расположен на улице, теперь носящей его имя, буквально в нескольких шагах от Театра на Таганке, где служил артист. "Очень интересный музей получился", — оценил увиденное Путин. Экскурсию для него провели директор музея сын поэта Никита и Людмила Абрамова — супруга Высоцкого с 1965 по 1970 годы.

В залах музея президент увидел множество фотографий, афиш, вещей поэта и артиста. Людмила Абрамова рассказала, как Высоцкий любил театр и "не пропустил ни одного спектакля из-за множества съемок и концертов", но "не хотел играть вторых ролей". Главе государства показали видеозапись фрагмента технической репетиции знаменитого "Гамлета", когда Владимир Высоцкий произносит вечное "быть или не быть".

Московский театр на Таганке. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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По словам Абрамовой, не менее важны и дороги для артиста были роли в кино. "Ведь в театре всего 400 мест, а фильмы могут смотреть миллионы", — объяснила она. Абрамова считает, что в конце 1960-х годов Высоцкий понял, "насколько важны его песни людям". "Пластинки с его записями моментально скупались и тиражировались в домашних условиях, песни знали наизусть", — рассказала она.

Заглянул Путин и в "сердце музея" — кабинет Высоцкого, переехавший с Малой Грузинской улицы. Никита Высоцкий рассказал, что большая часть обстановки досталась отцу после смерти его любимого режиссера Александра Таирова. Президент подержал в руках листы с рукописными текстами "Охоты на волков" и "Баньки" Высоцкого. "Всего у нас хранится больше 700 листов, ночами, после спектаклей и съемок Володя перечитывал написанное, выбирал лучшее для книги, которая так и не была издана при жизни", — объяснила Абрамова. "Он ведь сам себя называл поэтом, который исполняет песни", — заметил Путин

Президент РФ Владимир Путин на форуме Общероссийского народного фронта Россия, устремленная в будущее. 19 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава государства обратил внимание на одну из полок книжного стеллажа, где Высоцкий собрал шесть разных переводов "Гамлета", готовясь к роли, и на хоккейную клюшку рядом с письменным столом. "Ее подарили ребята из нашей сборной 1969 года, оставили на ней свои автографы, она так всегда в кабинете и хранилась", — пояснил Никита Высоцкий. В другом зале музея он показал президенту карту мира, на которой Владимир Высоцкий кнопками отмечал города и страны, из которых всегда возвращался на родину.

Глава государства зашел и на генеральную репетицию театральной постановки "Здравствуйте, Владимир Высоцкий!", которую Никита Высоцкий собрал из цитат из писем, сотнями тысяч приходивших поэту со всех концов Советского Союза, его стихов и песен. В спектакле задействованы выпускники Института культуры, которые служат в молодежном экспериментальном театре "Мастерская Николая Скорика". Молодые артисты заслужили аплодисменты президента. Подойдя к ним и присев вместе с ними на край сцены, Путин признался: "Захватывает дух от того, что вы такие красивые, молодые и талантливые".

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Культура
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Геннадий Сенюшкин
Путин выдающийся политик современности, без единого выстрела вернул Крым в состав Российской Федерации! Президент Путин наравне с Екатериной ll и князем Горчаковым золотыми буквами вписал свое имя в историю!
16:13
24.01.2018
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sitecommandos
Геннадий Сенюшкин, Вписал и может уходить.
17:46
24.01.2018
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Лейзер Иванович
центральные каналы по указанию администрации Путина прекратили давать любую, даже самую малую информацию по предвыборной агитации Грудинина. Это при том, что официальный документы на право этой агитации получили два человека, в том числе и Грудинин. Но ... власть так панически боится его, что по самому худшему примеру СССР , фальсифицируют т.н. "выборы" и проводимую агитацию не ушедшего в отпуск Путина, которого показывают по ТВ десять -двадцать раз на день. А , народ все равно , будет голосовать за Грудинина. "Перемен требуют наши сердца". Народ устал жить при либералах и т.н. "демократах" . Хватит!
16:09
24.01.2018
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