Путин высоко оценил музей Владимира Высоцкого на Таганке

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что ему очень понравился "Дом Высоцкого на Таганке", а от исполнения молодыми артистами песен поэта у него "захватывает дух".
В залах музея президент увидел множество фотографий, афиш, вещей поэта и артиста. Людмила Абрамова рассказала, как Высоцкий любил театр и "не пропустил ни одного спектакля из-за множества съемок и концертов", но "не хотел играть вторых ролей". Главе государства показали видеозапись фрагмента технической репетиции знаменитого "Гамлета", когда Владимир Высоцкий произносит вечное "быть или не быть".
Заглянул Путин и в "сердце музея" — кабинет Высоцкого, переехавший с Малой Грузинской улицы. Никита Высоцкий рассказал, что большая часть обстановки досталась отцу после смерти его любимого режиссера Александра Таирова. Президент подержал в руках листы с рукописными текстами "Охоты на волков" и "Баньки" Высоцкого. "Всего у нас хранится больше 700 листов, ночами, после спектаклей и съемок Володя перечитывал написанное, выбирал лучшее для книги, которая так и не была издана при жизни", — объяснила Абрамова. "Он ведь сам себя называл поэтом, который исполняет песни", — заметил Путин
Глава государства зашел и на генеральную репетицию театральной постановки "Здравствуйте, Владимир Высоцкий!", которую Никита Высоцкий собрал из цитат из писем, сотнями тысяч приходивших поэту со всех концов Советского Союза, его стихов и песен. В спектакле задействованы выпускники Института культуры, которые служат в молодежном экспериментальном театре "Мастерская Николая Скорика". Молодые артисты заслужили аплодисменты президента. Подойдя к ним и присев вместе с ними на край сцены, Путин признался: "Захватывает дух от того, что вы такие красивые, молодые и талантливые".