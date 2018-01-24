Путин высоко оценил музей Владимира Высоцкого на Таганке

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что ему очень понравился "Дом Высоцкого на Таганке", а от исполнения молодыми артистами песен поэта у него "захватывает дух".

Глава государства побывал в музее Высоцкого, который расположен на улице, теперь носящей его имя, буквально в нескольких шагах от Театра на Таганке, где служил артист. "Очень интересный музей получился", — оценил увиденное Путин. Экскурсию для него провели директор музея сын поэта Никита и Людмила Абрамова — супруга Высоцкого с 1965 по 1970 годы.

В залах музея президент увидел множество фотографий, афиш, вещей поэта и артиста. Людмила Абрамова рассказала, как Высоцкий любил театр и "не пропустил ни одного спектакля из-за множества съемок и концертов", но "не хотел играть вторых ролей". Главе государства показали видеозапись фрагмента технической репетиции знаменитого "Гамлета", когда Владимир Высоцкий произносит вечное "быть или не быть".

По словам Абрамовой, не менее важны и дороги для артиста были роли в кино. "Ведь в театре всего 400 мест, а фильмы могут смотреть миллионы", — объяснила она. Абрамова считает, что в конце 1960-х годов Высоцкий понял, "насколько важны его песни людям". "Пластинки с его записями моментально скупались и тиражировались в домашних условиях, песни знали наизусть", — рассказала она.

Заглянул Путин и в "сердце музея" — кабинет Высоцкого, переехавший с Малой Грузинской улицы. Никита Высоцкий рассказал, что большая часть обстановки досталась отцу после смерти его любимого режиссера Александра Таирова. Президент подержал в руках листы с рукописными текстами "Охоты на волков" и "Баньки" Высоцкого. "Всего у нас хранится больше 700 листов, ночами, после спектаклей и съемок Володя перечитывал написанное, выбирал лучшее для книги, которая так и не была издана при жизни", — объяснила Абрамова. "Он ведь сам себя называл поэтом, который исполняет песни", — заметил Путин

Глава государства обратил внимание на одну из полок книжного стеллажа, где Высоцкий собрал шесть разных переводов "Гамлета", готовясь к роли, и на хоккейную клюшку рядом с письменным столом. "Ее подарили ребята из нашей сборной 1969 года, оставили на ней свои автографы, она так всегда в кабинете и хранилась", — пояснил Никита Высоцкий. В другом зале музея он показал президенту карту мира, на которой Владимир Высоцкий кнопками отмечал города и страны, из которых всегда возвращался на родину.

Глава государства зашел и на генеральную репетицию театральной постановки "Здравствуйте, Владимир Высоцкий!", которую Никита Высоцкий собрал из цитат из писем, сотнями тысяч приходивших поэту со всех концов Советского Союза, его стихов и песен. В спектакле задействованы выпускники Института культуры, которые служат в молодежном экспериментальном театре "Мастерская Николая Скорика". Молодые артисты заслужили аплодисменты президента. Подойдя к ним и присев вместе с ними на край сцены, Путин признался: "Захватывает дух от того, что вы такие красивые, молодые и талантливые".