Песков вновь прокомментировал ситуацию с прокатом "Смерти Сталина"

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Решение о выдаче или отзыве прокатного удостоверения фильма "Смерть Сталина" является прерогативой Минкультуры РФ, ведомство не может не учитывать мнения своих экспертов, которые видели картину, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во вторник Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина", который должен был выйти 25 января. "Смерть Сталина" — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в СССР после смерти генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году. Ряд общественников и деятелей культуры ранее обратились к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой приостановить действие прокатного удостоверения фильма для более тщательного анализа картины на предмет соответствия российскому законодательству.

"Я еще раз повторяю, это прерогатива Министерства культуры, там есть экспертный совет. Если я не ошибаюсь, эксперты в достаточно большом количестве посмотрели этот фильм и пришли к определенным выводам. Министерство культуры не может не учитывать точку зрения своих экспертов, общественников, которые, собственно, для этого и собираются. В остальном, это прерогатива этого ведомства", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к ситуации с отзывом прокатного удостоверения.