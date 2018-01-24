Медведев назвал Башмета особенным музыкантом

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил художественного руководителя – главного дирижёра Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", народного артиста СССР Юрия Башмета с 65-летием и отметил его блистательную игру на альте, сообщается на сайте кабинета министров.

"Вы принадлежите к редким, совершенно особенным музыкантам. И всё, что Вы делаете – стоите ли за дирижёрским пультом или играете на знаменитом инструменте итальянского мастера Паоло Тесторе, – у Вас получается блистательно", — говорится в поздравлении.

По словам Медведева, Башмет завоевал славу одного из лучших альтистов мира, смог превратить этот уникальный инструмент в солирующий.

"Именно для Вас сочиняли свои произведения композиторы Альфред Шнитке и Родион Щедрин, Гия Канчели и София Губайдулина. Каждое Ваше выступление – это всегда большой праздник. А музыка, которую Вы исполняете, как когда-то сказал Ромен Роллан, "подобно дождю, капля за каплей просачивается в сердце и оживляет его", — отметил премьер-министр.