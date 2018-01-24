Режиссер "Смерти Сталина" рассказал о впечатлениях зрителей после просмотра

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Режиссер фильма "Смерть Сталина" Армандо Ианнуччи рассказал, что русские, уже посмотревшим фильм, назвали его смешным и правдивым.

"Все русские, которым мы на данный момент показали фильм, включая российскую прессу, рассказали, как сильно он им понравился и как они его оценили. Они говорят две вещи: он смешной, но это правда. Я все еще уверен, что его могут показать в кино", — приводит газета Guardian слова режиссера.

Во вторник Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина", который должен был выйти 25 января. "Смерть Сталина" — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в СССР после смерти генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году. Ряд общественников и деятелей культуры ранее обратились к министру культуры Владимиру Мединскому приостановить действие прокатного удостоверения фильма для более тщательного анализа картины на предмет соответствия российскому законодательству.