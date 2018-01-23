Фильмы на любой вкус: киноакадемики назвали соискателей "Оскара"

ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. Киноакадемики США не разочаровали российского зрителя и в целом оправдали ожидания американских киноманов: номинации на престижную премию "Оскар" получил фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь", а лидером по числу упоминаний в различных категориях стала картина мексиканского режиссер Гильермо дель Торо "Форма воды".

Как заявил перед оглашением номинантов президент Академии кинематографических искусств и наук США Джон Бейли, "минувший год был примечательным годом для кино". Скорее всего, он не имел в виду стоившие карьеры ряду продюсеров, актеров и режиссеров масштабные разоблачения в сексуальных домогательствах, не говорил о набирающем обороты движении женщин за равенство в профессии и точно не о противостоянии Голливуда и администрации Трампа. Об этом всем обязательно будет идти речь на юбилейной церемонии "Оскар", пока же академикам предстоит решить, кто будет получать заветные конверты… и как не перепутать их в самый ответственный момент.

О том, кто станет триумфатором юбилейного "Оскара", мир узнает 4 марта на юбилейной 90-й церемонии вручения награды. Голосование за победителей завершится 28 февраля, и все это время киноманы будут гадать, предпочтут академики историю о темной стороне Америки ("Прочь", "Три билборда"), выберут романтическую сказку о ней же ("Форма воды"), посчитают нужным второй раз в истории назвать лучшей картину, созданную женщиной ("Леди Берд"), а то и вовсе отдать дань накалившемуся с приходом Трампа противостоянию СМИ и американской администрации, наградив "Оскаром" совместное творение давно признанных мэтров Голливуда ("Секретное досье").

"Нелюбовь" в пятерке!



К радости российской киноиндустрии, киноакадемики оказались выше политической конъюнктуры и внесли в список номинантов фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь". Конкуренцию российской ленте категории "Лучший фильм на иностранном языке" составят чилийский фильм "Фантастическая женщина" (режиссер Себастьян Лелио), ливанская картина "Оскорбление" (Зиад Дуэри), венгерский фильм "О теле и душе" (Ильдико Эньеди) и шведский "Квадрат" (Рубен Эстлунд). Эксперты отмечают, что американские киноакадемики оставили за бортом премии немецкую ленту "На пределе", которая обошла "Нелюбовь" на "Золотом глобусе".

Тремя годами ранее еще один фильм Звягинцева "Левиафан" после победы на "Золотом глобусе" не смог стать лауреатом "Оскара", хотя был номинирован.

"Нелюбовь" ранее уже покорила аудиторию нескольких крупных фестивалей, в том числе Каннского. Фильм рассказывает о современной московской семье, которая переживает тяжелый и мучительный развод. Главные герои — Женя и Борис — фактически еще являются супругами, но каждый из них уже начал новую жизнь, им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и взаимных претензий главные герои перестают замечать единственного ребенка, 12-летнего Алешу, который чувствует себя совершенно ненужным и однажды неожиданно исчезает.

Разные ожидания



Как и прогнозировали киноманы, лидером по числу номинаций в этом году стала картина "Форма воды" о любви женщины-инвалида и чудовища-амфибии, выращенного в секретной американской лаборатории. Фильм номинирован на "Оскар" в 13 категориях, в том числе "Лучший фильм года". Картина поборется за победу и в номинациях за режиссуру (Гильермо дель Торо), лучшую женскую роль (Салли Хокинс), мужскую и женскую роли второго плана (Ричард Дженкинс и Октавия Спенсер), оригинальный сценарий, а также костюмы, звук, операторскую работу, постановку, монтаж, звуковой монтаж и музыку.

На главную награду киноакадемии "Лучший фильм года" в этом году были отобраны девять работ: помимо "Формы воды" это "Прочь", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Зови меня своим именем", "Дюнкерк", "Секретное досье", "Леди Берд", "Темные времена" и "Призрачная нить".

Не обошлось без неожиданностей в режиссерской категории. В пятый раз в истории кинопремии в число выдвинутых на награду режиссеров вошла женщина – Грета Гервиг за "Леди Берд", компанию ей составят опять же пятый в истории "Оскара" темнокожий режиссер Джордан Пил с его режиссерским дебютом "Прочь". За победу также будут бороться Кристофер Нолан за "Дюнкерк" и Пол Томас Андерсен за "Призрачную нить". Примечательно, что киноакадемики не нашли места в этой категории создателю "Трех билбордов" британцу Мартину Макдонаху. Его фильм представлен в девяти категориях и считается одним из главных претендентов на победу в категории "Лучший фильм года". Макдонах получил номинацию за оригинальный сценарий наряду с создателем "Прочь" Джорданом Пилом. Несмотря на то что "Секретное досье" Стивена Спилберга, ранее обойденное вниманием профессиональных гильдий кинодеятелей США, вошло в число номинированных на "Лучший фильм года" картин, Спилберг не был удостоен режиссерской номинации.

Не будет претендовать на "Лучшую мужскую роль" и исполнитель главной роли в "Секретном досье" Том Хэнкс. А за победу в этой категории поборются Гэри Олдман ("Темные времена"), Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем"), Дэниел Калуя ("Прочь"), Дэниел Дэй-Льюис ("Призрачная нить") и Дэнзел Вашингтон ("Роман Израэл, Esq."). Без номинации также остался Джеймс Франко, ранее получивший "Золотой глобус" и премию кинокритиков Critics' Choice за фильм "Горе-творец". Наблюдатели сочли решение академиков реакцией на выдвинутые против актера рядом его бывших учениц обвинения в сексуальных домогательствах. Учитывая, что голосование киноакадемиков о будущих номинантах завершилось всего через день после первых публичных обвинений в адрес Франко, трудно судить, насколько решение было мотивировано именно этим, однако отсутствие его имени в числе претендентов на премию явно соответствует нынешним настроениям Голливуда, объявившего войну неравенству полов и сексуальным домогательствам.

В категории "Лучшая женская роль" обошлось без неожиданностей: киноакадемики назвали в числе пяти претенденток на награду Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда"), для которой это пятая в карьере номинация на "Оскар" после победы за фильм "Фарго" в 1997 году. Также в список вошли Салли Хокинс ("Форма воды"), Марго Робби ("Тоня против всех"), Сирша Ронан ("Леди Берд") и Мерил Стрип ("Секретное досье"). Для Стрип это 21-я номинация на "Оскар" при трех победах.

На "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана претендуют партнеры по "Трем билбордам" Сэм Рокуэлл и Вуди Харрельсон, а также Уиллем Дефо ("Проект "Флорида"), Ричард Дженкинс ("Форма воды"), Кристофер Пламмер ("Все деньги мира"). В аналогичной женской категории представлены Эллисон Дженни ("Тоня против всех"), Мэри Джей Блайдж ("Ферма Мадбаунд"), Октавия Спенсер ("Форма воды"), Лори Меткалф ("Леди Берд") и Лесли Мэнвилл ("Призрачная нить").

… на любой вкус и жанр



Награда киноакадемии "Оскар" вручается в 24 категориях, в том числе за анимационные работы. В этом году в категории "полнометражный анимационный фильм" представлены "Тайна Коко", "Босс-молокосос", "Фердинанд", "Добытчица" и "Ван Гог. С любовью, Винсент".

За награду в документалистике будут бороться создатели фильма о допинг-скандале в России "Икар", французская лента "Лица, деревни", датско-сирийский фильм о войне "Последние люди в Алеппо", американский фильм Abacus о судебной тяжбе китайских иммигрантов в США, а также "Стронг Айленд", в котором режиссер Янс Форд поднимает тему расового неравенства в Америке на примере жестокого убийства ее брата и бездействия полиции и правосудия.

Церемония вручения награды лауреатам премии состоится в Лос-Анджелесе 4 марта, ее ведущим второй раз подряд станет комик Джимми Киммел.