МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Авторы письменного обращения в Министерство культуры с просьбой отозвать прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина" рассказали РИА Новости, что картину стоит запретить за кощунство и глумление над историей России.
Как это было
Фильм должен был выйти в прокат 25 января. Но картина, показ которой состоялся в Минкультуры за три дня до премьеры, вызвала возмущение в обществе. Более 20 деятелей культуры и общественности подписали письмо министру Владимиру Мединскому с просьбой отозвать у фильма прокатное удостоверение. В результате Минкультуры это и сделало.
Кощунство и глумление
"Посмотрев этот фильм на предпоказе в министерстве, я поддержал своих коллег. На мой взгляд, у министерства есть основания повнимательнее посмотреть на содержание определенных сцен в картине, на признак глумления над ценностями нашего общества. Главное — это неправильно выбранное время проката. Сейчас, в юбилейный год Сталинградской битвы, — это кощунство и глумление. Это некая провокация, на которую мы должны были дать однозначный ответ. В этом смысле я разделяю решение министерства об отзыве прокатного удостоверения", — сказал председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артем Демидов.
Он охарактеризовал фильм как "отвратительный, неприятный, с плохой игрой актеров, неинтересными съемками, с абсолютно неисторическими фигурами".
Письмо в Генпрокуратуру
По его словам, в фильме есть сцены, "разрушающие нравственные основы и историческую память, но главное — разжигающие вражду и создающие признаки возможных нарушений в области общественной безопасности".
"Мы, в соответствии с 212-м законом, предпринимаем процедуру проведения общественной проверки с привлечением экспертов. Результаты проверки будут приняты во внимание при выработке дальнейших действий", — добавил собеседник агентства.
Наши фильмы
Как рассказал Демидов, в идеале ему бы хотелось, чтобы в России появлялись фильмы, адекватно отражающие те сложные периоды истории, к которым можно отнести и эпоху сталинских репрессий, и время смены власти в советском государстве.
"Неприятный прецедент"
С авторами письма не согласны кинокритики, которые считают фильм смешным, а отзыв у него прокатного удостоверения — возмутительным.
"У Маркса есть хорошая цитата: "Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым". Тех, для кого Сталин — не прошлое, а настоящее, эта картина может затронуть. Те, кто считают, что это прошлое, с удовольствием смотрят и развлекаются", — сказал РИА Новости глава гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Кирилл Разлогов.
Кинокритик Тимур Алиев назвал сложившуюся ситуацию неприятным прецедентом.
По мнению Алиева, Минкультуры расписалось в некомпетентности своих сотрудников, выдавших удостоверение.