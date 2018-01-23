МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Авторы письменного обращения в Министерство культуры с просьбой отозвать прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина" рассказали РИА Новости, что картину стоит запретить за кощунство и глумление над историей России.

Как это было

В фильме лауреат премии "Эмми", шотландский режиссер Армандо Ианнуччи представляет свою версию сложной политической ситуации в СССР после смерти Сталина. В жанре политической сатиры он описывает дни перед похоронами вождя и борьбу за власть советских функционеров Георгия Маленкова, Никиты Хрущева, Вячеслава Молотова, Лаврентия Берии, Анастаса Микояна. Главные роли сыграли Стив Бушеми, Джейсон Айзекс, Руперт Френд, Андреа Райзборо.

Фильм должен был выйти в прокат 25 января. Но картина, показ которой состоялся в Минкультуры за три дня до премьеры, вызвала возмущение в обществе. Более 20 деятелей культуры и общественности подписали письмо министру Владимиру Мединскому с просьбой отозвать у фильма прокатное удостоверение. В результате Минкультуры это и сделало.

Кощунство и глумление

Как пояснили в ведомстве, основанием для такого решения послужил подпункт "д" пункта 20 правил о выдаче прокатных удостоверений, утвержденных постановлением правительства. Удостоверение может быть отозвано в случае "выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации".

"Посмотрев этот фильм на предпоказе в министерстве, я поддержал своих коллег. На мой взгляд, у министерства есть основания повнимательнее посмотреть на содержание определенных сцен в картине, на признак глумления над ценностями нашего общества. Главное — это неправильно выбранное время проката. Сейчас, в юбилейный год Сталинградской битвы, — это кощунство и глумление. Это некая провокация, на которую мы должны были дать однозначный ответ. В этом смысле я разделяю решение министерства об отзыве прокатного удостоверения", — сказал председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артем Демидов.

Он подчеркнул, что фильм провалился бы в прокате, даже если бы вышел. "Все присутствующие были единодушны, что надо задержать прокатное удостоверение до решения суда. С этой инициативой прежде всего выступили юристы Министерства культуры, так как они лучше разбираются в законе", — отметил заведующий кафедрой Российской государственной академии музыки имени Гнесиных, народный артист России Юрий Розум.

Он охарактеризовал фильм как "отвратительный, неприятный, с плохой игрой актеров, неинтересными съемками, с абсолютно неисторическими фигурами".

Письмо в Генпрокуратуру

"Я не только подписал это письмо, но и написал письмо в Генпрокуратуру с просьбой сделать предписание министру, чтобы он отозвал прокатное удостоверение. Мы, члены Общественного совета при Минкультуры, после вчерашнего просмотра нашли основания считать, что в этом фильме есть признаки действий, противоречащих законодательству, в соответствии с которым выдается прокатное удостоверение", — отметил член Общественной палаты Михаил Лермонтов.

По его словам, в фильме есть сцены, "разрушающие нравственные основы и историческую память, но главное — разжигающие вражду и создающие признаки возможных нарушений в области общественной безопасности".

"Мы, в соответствии с 212-м законом, предпринимаем процедуру проведения общественной проверки с привлечением экспертов. Результаты проверки будут приняты во внимание при выработке дальнейших действий", — добавил собеседник агентства.

Наши фильмы

Розум заметил, что ему бы не хотелось, чтобы молодое поколение судило об истории страны по таким фильмам. "Другое дело, что упрек нашей кинопродукции, которая не может ничего противопоставить. И, к сожалению, тогда по этому фильму будут судить о том, что происходило у нас в стране", — пояснил он.

Как рассказал Демидов, в идеале ему бы хотелось, чтобы в России появлялись фильмы, адекватно отражающие те сложные периоды истории, к которым можно отнести и эпоху сталинских репрессий, и время смены власти в советском государстве.

"Неприятный прецедент"

С авторами письма не согласны кинокритики, которые считают фильм смешным, а отзыв у него прокатного удостоверения — возмутительным.

"У Маркса есть хорошая цитата: "Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым". Тех, для кого Сталин — не прошлое, а настоящее, эта картина может затронуть. Те, кто считают, что это прошлое, с удовольствием смотрят и развлекаются", — сказал РИА Новости глава гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Кирилл Разлогов.

Кинокритик Тимур Алиев назвал сложившуюся ситуацию неприятным прецедентом.

"Им же дали прокатное удостоверение, ввели в систему ЕАИС. В отличие от "Приключений Паддингтона", они получили бумажное удостоверение, а за два дня до проката его что, можно отзывать? Это просто некорректно", — считает он.

По мнению Алиева, Минкультуры расписалось в некомпетентности своих сотрудников, выдавших удостоверение.

"Меня это возмущает, потому что таких прецедентов становится все больше, и начинаешь задумываться, что тебя лишают свободы выбора. Своим кошельком и своим умом зритель должен выбирать, на что ему идти, а тут получается, что Министерство культуры решает за меня, что выбирать и что выпускать", — заключил кинокритик.