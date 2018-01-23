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Культура

"Кощунство и глумление": фильм "Смерть Сталина" не пустили в прокат

19:0123.01.2018
(обновлено: 20:24 23.01.2018)
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© Free Range Films (2017)Кадр из фильма Смерть СталинаКадр из фильма Смерть Сталина
© Free Range Films (2017)

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Авторы письменного обращения в Министерство культуры с просьбой отозвать прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина" рассказали РИА Новости, что картину стоит запретить за кощунство и глумление над историей России.

Как это было

Лидер Коммунистов России Максим Сурайкин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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В фильме лауреат премии "Эмми", шотландский режиссер Армандо Ианнуччи представляет свою версию сложной политической ситуации в СССР после смерти Сталина. В жанре политической сатиры он описывает дни перед похоронами вождя и борьбу за власть советских функционеров Георгия Маленкова, Никиты Хрущева, Вячеслава Молотова, Лаврентия Берии, Анастаса Микояна. Главные роли сыграли Стив Бушеми, Джейсон Айзекс, Руперт Френд, Андреа Райзборо.

Фильм должен был выйти в прокат 25 января. Но картина, показ которой состоялся в Минкультуры за три дня до премьеры, вызвала возмущение в обществе. Более 20 деятелей культуры и общественности подписали письмо министру Владимиру Мединскому с просьбой отозвать у фильма прокатное удостоверение. В результате Минкультуры это и сделало.

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© РИА Новости / Илья Питалев
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Как пояснили в ведомстве, основанием для такого решения послужил подпункт "д" пункта 20 правил о выдаче прокатных удостоверений, утвержденных постановлением правительства. Удостоверение может быть отозвано в случае "выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации".

Кощунство и глумление

"Посмотрев этот фильм на предпоказе в министерстве, я поддержал своих коллег. На мой взгляд, у министерства есть основания повнимательнее посмотреть на содержание определенных сцен в картине, на признак глумления над ценностями нашего общества. Главное — это неправильно выбранное время проката. Сейчас, в юбилейный год Сталинградской битвы, — это кощунство и глумление. Это некая провокация, на которую мы должны были дать однозначный ответ. В этом смысле я разделяю решение министерства об отзыве прокатного удостоверения", — сказал председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артем Демидов.

Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Открытое письмо Владимиру Мединскому из-за фильма "Смерть Сталина"
Он подчеркнул, что фильм провалился бы в прокате, даже если бы вышел. "Все присутствующие были единодушны, что надо задержать прокатное удостоверение до решения суда. С этой инициативой прежде всего выступили юристы Министерства культуры, так как они лучше разбираются в законе", — отметил заведующий кафедрой Российской государственной академии музыки имени Гнесиных, народный артист России Юрий Розум.

Он охарактеризовал фильм как "отвратительный, неприятный, с плохой игрой актеров, неинтересными съемками, с абсолютно неисторическими фигурами".

Письмо в Генпрокуратуру

Иосиф Джугашвили (Сталин 1878-1953). Архивное фото
© РИА Новости
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"Я не только подписал это письмо, но и написал письмо в Генпрокуратуру с просьбой сделать предписание министру, чтобы он отозвал прокатное удостоверение. Мы, члены Общественного совета при Минкультуры, после вчерашнего просмотра нашли основания считать, что в этом фильме есть признаки действий, противоречащих законодательству, в соответствии с которым выдается прокатное удостоверение", — отметил член Общественной палаты Михаил Лермонтов.

По его словам, в фильме есть сцены, "разрушающие нравственные основы и историческую память, но главное — разжигающие вражду и создающие признаки возможных нарушений в области общественной безопасности".

"Мы, в соответствии с 212-м законом, предпринимаем процедуру проведения общественной проверки с привлечением экспертов. Результаты проверки будут приняты во внимание при выработке дальнейших действий", — добавил собеседник агентства.

Наши фильмы

Кадр из фильма Смерть Сталина. Архивное фото
© Free Range Films (2017)
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Розум заметил, что ему бы не хотелось, чтобы молодое поколение судило об истории страны по таким фильмам. "Другое дело, что упрек нашей кинопродукции, которая не может ничего противопоставить. И, к сожалению, тогда по этому фильму будут судить о том, что происходило у нас в стране", — пояснил он.

Как рассказал Демидов, в идеале ему бы хотелось, чтобы в России появлялись фильмы, адекватно отражающие те сложные периоды истории, к которым можно отнести и эпоху сталинских репрессий, и время смены власти в советском государстве.

"Неприятный прецедент"

С авторами письма не согласны кинокритики, которые считают фильм смешным, а отзыв у него прокатного удостоверения — возмутительным.

"У Маркса есть хорошая цитата: "Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым". Тех, для кого Сталин — не прошлое, а настоящее, эта картина может затронуть. Те, кто считают, что это прошлое, с удовольствием смотрят и развлекаются", — сказал РИА Новости глава гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Кирилл Разлогов.

Кинокритик Тимур Алиев назвал сложившуюся ситуацию неприятным прецедентом.

Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"Им же дали прокатное удостоверение, ввели в систему ЕАИС. В отличие от "Приключений Паддингтона", они получили бумажное удостоверение, а за два дня до проката его что, можно отзывать? Это просто некорректно", — считает он.

По мнению Алиева, Минкультуры расписалось в некомпетентности своих сотрудников, выдавших удостоверение. 

"Меня это возмущает, потому что таких прецедентов становится все больше, и начинаешь задумываться, что тебя лишают свободы выбора. Своим кошельком и своим умом зритель должен выбирать, на что ему идти, а тут получается, что Министерство культуры решает за меня, что выбирать и что выпускать", — заключил кинокритик.
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Культура
Комментарии
39 пользователей оставили 41 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
vyachnick
К сожалению, по "матильде" исход был положительный ТОЛЬКО благодаря провалу в прокате (огромная благодарность Наталии Владимировне Поклонской за бескомпромиссную борьбу), - можно было бы вполне решить вопрос отзывом прокатной лицензии,
просто исходя из содержания этого пасквиля.
19:19
23.01.2018
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Салех Насибов
Наконец-то правильное решение,сколько можно прогибаться под них?всё принимать терпеть?уже полвека снимают пародии,ложь,провокации против нас.Таких лидеров у них не было-Пётр 1,Ленин,Сталин,сейчас Путин с некоторыми оговорками.Начиная с простых людей до лидеров всех показывают в смешном унизительном виде.Солдаты вечно в ушанках пьяные,медведи,гармошка-по мне это настоящая жизнь.но как они выдают терпеть нельзя а ихние солдаты мощные побеждают герои.
19:28
23.01.2018
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