Продюсер "Нелюбви" оценил шансы картины на "Оскар"

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. У фильма Андрея Звягинцева "Нелюбовь", номинированного на премию "Оскар" Американской киноакадемии, есть хорошие шансы на победу, считает продюсер драмы Александр Роднянский.

Фильм "Нелюбовь" вошел в пятерку номинантов на премию Американской киноакадемии в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Также в числе номинантов оказались фильмы "Фантастическая женщина" Себастьяна Лелио (Чили), "О теле и душе" Ильдико Эньеди (Венгрия), "Оскорбление" Зиада Дуэри (Ливан) и "Квадрат" Рубена Эстлунда (Швеция).

"Я очень рад, это всегда очень нервно и непредсказуемо. Пятерка номинантов в очередной раз доказывает, что прогнозы ошибаются. Прогнозы всегда называли в пятерке номинантов немецкую картину "На пределе" Фатиха Акина, получившую "Золотой глобус", и замечательную израильскую картину "Фокстрот" Самуэля Маоза. Они не вошли в пятерку, а вошел ливанский фильм "Оскорбление" и, чего вообще никто не ожидал, венгерский фильм "О теле и душе". Поэтому мы так и волновались, зная, что никакие уверения, что "Нелюбовь" должна быть в пятерке, ни о чем не говорят", — рассказал РИА Новости Роднянский.

По мнению продюсера у "Нелюбви" "хорошие боевые шансы".

"Левиафан", номинированный на "Оскар", конкурировал с польским фильмом "Ида" Павла Павликовского, который с первой секунды был фаворитом. Он получил массу призов, любим членами академии, и его надо было догонять. Мы смогли его догнать и перегнать на "Золотом глобусе", а на "Оскаре" не смогли. Здесь же все номинированные находятся в равном положении. Фильмы либо только что вышли в прокат, либо скоро выходят. Мы выходим в американский прокат 16 февраля, как раз в период голосования академии, и мы надеемся, что будет достойная конкурентная борьба", — добавил Роднянский

В американский прокат фильм выпускает компания Sony Pictures Classics.

Мировая премьера фильма "Нелюбовь" состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского международного кинофестиваля, где картина была удостоена Приза жюри. Также по итогам фестиваля "Нелюбовь" получила самые высокие оценки у жюри международных критиков журнала Screen International. Кроме того, картина завоевала Гран-при на международных фестивалях в Мюнхене и Лондоне, а также номинирована на премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA.

Нынешняя номинация для режиссера уже вторая: предыдущий фильм Андрея Звягинцева "Левиафан" был также номинирован на "Оскар" в 2015 году.

Юбилейная, 90-я по счету церемония награждения премии "Оскар" пройдет традиционно в Лос-Анджелесе в театре Dolby 4 марта.