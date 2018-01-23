МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина", который должен был выйти 25 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В картине нашли материалы с информацией, которую запрещено распространять в России.

Ранее российские деятели культуры и политики направили письмо министру Владимиру Мединскому с просьбой приостановить действие прокатного удостоверения. Обращение, в частности, подписали режиссеры Никита Михалков и Владимир Бортко, продюсер Игорь Угольников, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Они отметили, что фильм содержит информацию, которую можно расценить как экстремистскую, направленную на унижение человеческого достоинства. Кроме того, подписавшие письмо усмотрели в трейлере неподобающее отношение к гимну страны.

Деятели культуры также назвали выход картины в канун празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы оскорбительным для всех, "кто там погиб" и "кто еще остался в живых".

Кинопрокатчик компания "Вольга" поделилась с РИА Новости, что получила удостоверение на демонстрацию ленты 17 января и претензий со стороны министерства не было.

Фильм "Смерть Сталина" — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в СССР после смерти генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году.