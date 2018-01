"Нелюбовь" Звягинцева номинировали на "Оскар"

ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" номинирован на "Оскар" в категории "лучший фильм на иностранном языке".

Номинантов на премию киноакадемии США объявляют сегодня в Лос-Анджелесе. В число претендентов на престижную премию в этой категории также вошли "Фантастическая женщина" (A Fantastic Woman, режиссер Себастьян Лелио, Чили), "Оскорбление" (The Insult, Зиад Дуэри, Ливан), "О теле и душе" (On Body and Soul, режиссер Ильдико Эньеди, Венгрия), "Квадрат" (The Square, Рубен Эстлунд, Швеция).

Вручение наград состоится четвертого марта.

Ранее "Нелюбовь" номинировали на еще одну престижную премию — "Золотой глобус". В 2015 году другая картина Звягинцева — "Левиафан" — стала лауреатом "Золотого глобуса" и претендовала на "Оскар".