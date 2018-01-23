МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Британский актер Саймон Шелтон, сыгравший персонажа Тинки-Винки в популярном детском телешоу "Телепузики", скончался на 53-м году жизни, пишет газета Daily Mail со ссылкой на членов семьи.

Шелтон играл роль фиолетового телепузика, носившего красную сумку, с 1998 по 2001 годы. Как пишет издание, из-за этой сумки актера часто спрашивали про ориентацию Тинки-Винки. Подобные вопросы актер называл "действительно глупыми". Кроме того, Шелтон признавался, что из-за популярности иногда "чувствовал себя, как участник The Beatles". До "Телепузиков" Шелтон занимался хореографией и балетом.

Похороны актера пройдут в английском городе Бедфорд 7 февраля. Семья Шелтона просит тех, кто придет с ним проститься, "надеть одежду ярких цветов", пишет газета.