Трамп кисти Рубенса: нейросеть нашла музейных двойников известных политиков

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Анна Михайлова. Приложение Google Arts & Culture уже вторую неделю держится в списке самых популярных среди бесплатных продуктов App Store. Причина такого неожиданного спроса на сервис об искусстве — новая функция, позволяющая пользователям найти похожий на них портрет в одном из музеев мира. Для этого нужно лишь сделать селфи, нейросеть обработает его и выдаст несколько вариантов.

Приложение также указывает степень схожести с каждым полотном в процентах. Пока эта опция доступна лишь на территории США, но, изменив геолокацию на своем смартфоне, ей можно воспользоваться и в других странах. РИА Новости изучило, как, по версии популярного приложения, выглядят музейные двойники известных политиков.

Владимир Путин

© Фото : Google Arts & Culture Владимир Путин и портрет английского баронета Уильяма Фитцгерберта © Фото : Google Arts & Culture Владимир Путин и портрет английского баронета Уильяма Фитцгерберта

Наибольшее сходство с Владимиром Путиным нейросеть нашла в портрете английского баронета Уильяма Фитцгерберта из Тиссингтона, графство Дербишир. Картина принадлежит кисти основателя английской национальной школы живописи Уильяма Хогарта и находится в коллекции Галереи искусств Южной Австралии.

Дональд Трамп

© Фото : Google Arts & Culture Дональд Трамп и матрос с картины Константина Мельникова © Фото : Google Arts & Culture Дональд Трамп и матрос с картины Константина Мельникова

Американского президента приложение признало в матросе с картины Константина Мельникова. Выдающийся отечественный архитектор больше известен своими конструктивистскими зданиями, но в Институте русского реалистического искусства можно увидеть эту замечательную живописную работу.

Петр Порошенко

© Фото : Google Arts & Culture Петр Порошенко и американский предприниматель Роберт Моррис © Фото : Google Arts & Culture Петр Порошенко и американский предприниматель Роберт Моррис

Двойником президента Украины Петра Порошенко оказался американский предприниматель Роберт Моррис — один из отцов-основателей США, чья подпись стоит под Декларацией независимости. Его также называют "финансистом Американской революции". Портрет Морриса представлен в Художественном музее Нового Орлеана.

Сергей Лавров

© Фото : Google Arts & Culture Сергей Лавров и американский политик Гарольд ЛеКлер Икес © Фото : Google Arts & Culture Сергей Лавров и американский политик Гарольд ЛеКлер Икес

Главу российского МИД приложение сравнило с американским политиком Гарольдом ЛеКлером Икесом. Тот вошел в историю США как человек, который дольше всех занимал пост министра внутренних дел: 13 лет — при президентах Франклине Рузвельте и Гарри Трумэне.

Елизавета Вторая

© Фото : Google Arts & Culture Королева Елизавета II и Элеонора Рузвельт © Фото : Google Arts & Culture Королева Елизавета II и Элеонора Рузвельт

Сходство между королевой Великобритании и легендарной первой леди Америки Элеонорой Рузвельт довольно символичное. Журналистка, правозащитница, супруга Франклина Рузвельта и племянница Теодора Рузвельта была одной из самых заметных политических фигур в США начала ХХ века.

Ангела Меркель

© Фото : Google Arts & Culture Ангела Меркель и картина Уильяма Хогарта "Шесть голов слуг Хогарта" © Фото : Google Arts & Culture Ангела Меркель и картина Уильяма Хогарта "Шесть голов слуг Хогарта"

Музейного двойника канцлера ФРГ Ангелы Меркель нейросеть нашла на знаменитой картине Уильяма Хогарта "Шесть голов слуг Хогарта". Очевидно, что горничная, изображенная на групповом портрете, младше Меркель, но в более ранних фотографиях первого лица Германии можно разглядеть некоторое сходство. Работа является одной из жемчужин коллекции лондонского музея Tate Britain.

Эммануэль Макрон

© Фото : Google Arts & Culture Президент Франции Эммануэль Макрон и император Священной Римской империи Карл V © Фото : Google Arts & Culture Президент Франции Эммануэль Макрон и император Священной Римской империи Карл V

Черты лица молодого французского президента Эммануэля Макрона приложение увидело в портрете одного из крупнейших государственных деятелей Европы XVI века — императора Священной Римской империи Карла V. Любопытно, что, правя половиной нынешнего ЕС, монарх так и не смог завоевать Францию. Что ж, его "двойнику" это удалось.

Си Цзиньпин

© Фото : Google Arts & Culture Председатель КНР Си Цзиньпин и автопортрет Рембрандта ван Рейна © Фото : Google Arts & Culture Председатель КНР Си Цзиньпин и автопортрет Рембрандта ван Рейна

Председатель КНР Си Цзиньпин неожиданно обрел двойника в автопортрете великого голландского живописца Рембрандта. Художник изобразил себя в процессе рисования у окна. Полотно хранится в Национальной галерее искусств в Вашингтоне.

Башар Асад

© Фото : Google Arts & Culture Президент Сирии Башар Асад и картина Альберто да Вейга Гугнарда "Укротитель" © Фото : Google Arts & Culture Президент Сирии Башар Асад и картина Альберто да Вейга Гугнарда "Укротитель"

Сирийский президент Башар Асад оказался похож на "Укротителя" кисти бразильца Альберто да Вейга Гугнарда. Сходства с дрессировщиком добавляют характерные короткие усы. Портрет размещен в Музее современного искусства в Рио-де-Жанейро.

Александр Лукашенко

© Фото : Arts & Culture Президент Белоруссии Александр Лукашенко и "Портрет мужчины в бабочке" Марка Гертлера © Фото : Arts & Culture Президент Белоруссии Александр Лукашенко и "Портрет мужчины в бабочке" Марка Гертлера

В пару президенту Белоруссии Александру Лукашенко приложение подобрало "Портрет мужчины в бабочке" кисти британского художника Марка Гертлера. Неизвестно, кто послужил прототипом картины, но нельзя отрицать, что сходство с белорусским лидером действительно есть. Портрет принадлежит лондонскому музею Ben Uri Gallery.