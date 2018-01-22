Артисты "Росгосцирка" завоевали главные награды на фестивале в Монте-Карло

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Члены жюри международного циркового фестиваля в Монте-Карло присудили "Серебряного клоуна" дуэту "Стэп энд джаз" под руководством Сергея Просвирина и "Бронзового клоуна" акробатам-вольтижерам под началом Владимира Вавилова, сообщает пресс-служба компании "Росгосцирк", где работают награжденные артисты.

"Клоунский дуэт "Стэп энд джаз" под руководством заслуженного артиста России Сергея Просвирнина завоевал "Серебряного клоуна". "Бронзового клоуна" получили акробаты-вольтижеры под руководством заслуженного артиста России Владимира Вавилова. Кроме того, Вавиловы удостоены специального приза Ассоциации друзей цирка Монако", — говорится в сообщении пресс-службы.

Фестиваль циркового искусства, основанный в 1974 году князем Монако Ренье III, ежегодно проводится в Монте-Карло. Он считается одним из наиболее престижных цирковых конкурсов. С 2006 года президентом мероприятия является принцесса Монако Стефания, в этом году он проводится в 42-й раз. Одним из членов жюри конкурса является гендиректор компании "Росгосцирк" Дмитрий Иванов.