Коллеги и поклонники прощаются с Шаинским в Московском доме композиторов

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Прощание с композитором Владимиром Шаинским, который ушел из жизни в конце прошлого года, началось в Московском доме композиторов, передает корреспондент РИА Новости.

Владимир Шаинский скончался ночью 25 декабря в больнице Сан-Диего на 93-м году жизни после продолжительной болезни. Родственники приняли решение похоронить известного композитора в Москве, согласно его последней воле.

Одним из первых проститься с композитором пришел певец Лев Лещенко.

"Мы прощаемся сегодня с удивительным человеком, безусловно, большим мастером, композитором. Мы не любим пафосных слов, но, мне думается, к нему можно спокойно применить слово гений. Он озвучил целую эпоху, и сегодня мы прощаемся с кусочком детства. Мне очень повезло, первая песня, которую я записал на радио, была песня Владимира Яковлевича "Белая береза". Потом появились "Не плачь, девчонка" и много других прекрасных песен, которые он написал. Он дарил нам много радости и много счастливых минут. Это было истоками нашей жизни", — сказал Лещенко журналистам.

Исполнитель отметил, что Шаинский до последних минут смотрел на мир по-детски наивно и трогательно, дарил свет окружающим и очень любил жизнь.

По словам замминистра культуры РФ Александра Журавского, Шаинский прожил замечательную жизнь, оставив миру богатое творческое наследие.

"Прощаясь с Шаинским, мы с ним не прощаемся, потому что остаются его замечательные песни, которые будут звучать долго. Это большая эпоха советского, российского композиторского искусства. Большая честь для министерства культуры, что мы имели честь участвовать в организации похорон и возвращении композитора на родину", — сказал Журавский.

Композитора похоронят на Троекуровском кладбище.

Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года. Первыми его произведениями стали струнный квартет, написанный в 1963 году еще в консерватории, и симфония, созданная в 1965 году. За годы творческой деятельности Шаинский написал множество произведений, среди которых опера для детей "Трое против Марабука" (1974), мюзиклы "Аз, Буки, Веди" (1975), "Путешествие Нильса" (1984), "Восьмое чудо света" (1985), "Лифт" (1987), "Джельсомино и пираты" (1988), "По сказкам и континентам" (1989), "Рэкет" (1993), "Жених для приданного" (1994). Он написал более 400 песен, среди которых множество композиций для детей, в том числе музыка для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.