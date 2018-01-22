Премия для молодых авторов "Лицей" объявила начало второго сезона

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Молодые писатели могут подать свои работы на соискание ежегодной премии "Лицей" имени Александра Пушкина до 28 февраля, сообщает пресс-служба организаторов награды.

Литературная премия "Лицей" была учреждена в 2017 году. Она ежегодно присуждается молодым писателям и поэтам, чьи произведения, напечатанные или рукописные, ранее не выдвигались на национальные литературные премии.

"Двадцать второго января 2018 года ежегодная премия "Лицей" имени Александра Пушкина начинает прием работ. Соискателями единственной в России награды для молодых авторов могут стать прозаики и поэты 15-35 лет… Приём работ на конкурс завершится 28 февраля", — говорится в сообщении пресс-службы.

Короткий список премии составят около 20 произведений. Лауреатов назовут в двух номинациях – поэтической и прозаической, в каждой из которых присуждается три приза. Общий призовой фонд награды составляет 4,8 миллиона рублей.

Учредителями премии являются Российский книжный союз, Роспечать, Литературный институт имени Горького, Ассоциация литературных журналов, "Центр поддержки отечественной словесности", "Российская газета", "Литературная газета" и группа компаний Lotte в России.