В Швейцарии покажут балет Академии им. Вагановой "Фея кукол"

ЖЕНЕВА, 22 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Балет "Фея кукол" в исполнении воспитанников Академии русского балета имени Агриппины Вагановой из Санкт-Петербурга впервые покажут в Швейцарии в начале февраля, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

Выступления известной во всём мире школы при Мариинском театре пройдут 6 февраля в Цюрихе и 7 февраля в Лозанне при поддержке представительства Россотрудничества в Берне. Гала-концерты посвящены юбилею со дня основания одной из старейших балетных школ России, которой в 2018 году исполняется 280 лет.

На гастроли в Швейцарию приедут 80 учеников Академии в возрасте от 12 до 18 лет и 10 педагогов, а также ректор Академии, премьер Большого театра России, народный артист РФ Николай Цискаридзе и художественный руководитель Академии, прима-балерина Мариинского театра, народная артистка РФ Жанна Аюпова. Гостем программы станет артистка балета Мариинского театра Лаура Фернандес-Громова, лауреат международного балетного конкурса Prix de Lausanne 2016, выпускница Цюрихской Академии Танца и Академии Вагановой.

Каждый концерт в Швейцарии состоит из двух отделений. В программу первого отделения вошли фрагменты из классических балетов, в том числе "Щелкунчика". Во втором отделении ученики Академии покажут балет "Фея Кукол".

Балет был впервые поставлен в Венском королевском театре в 1888 году. Зрители Большого театра в Москве увидели его в 1897 году, а в 1907 году он был показан в Санкт Петербурге. На сцене Мариинки заглавную партию танцевала Матильда Кшесинская. Два года назад балет воссоздали в Академии Вагановой, причем сценические костюмы шились по эскизам Льва Бакста.

Ученики Академии регулярно выступают на сцене Мариинского театра. Среди выпускников школы — Анна Павлова, Матильда Кшесинская, Вацлав Нижинский, Джордж Баланчин, Михаил Барышников, Рудольф Нуреев и другие.