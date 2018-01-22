ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Гари Олдман и Фрэнсис Макдорманд завоевали награду Актерской гильдии США SAG Award. Имена лауреатов престижной премии были названы на 24-й церемонии вручения награды, которая прошла в Лос-Анджелесе в воскресенье.

Олдман удостоен награды за роль Уинстона Черчиля в фильме "Темные времена", Макдорманд организаторы премии отметили за роль в драме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Ранее оба актера завоевали премию "Золотой глобус" в аналогичных номинациях.

В категории "Лучшая мужская роль в фильме" были также представлены Тимоти Чаламет ("Зови меня своим именем"), Джеймс Франко ("Горе-творец"), Дэниел Калуя ("Прочь") и Дензел Вашингтон ("Роман Израэл, Esq."). За награду в женской категории боролись британская актриса Джуди Денч ("Виктория и Абдул"), Салли Хокинс ("Форма воды"), Марго Робби ("Ледяная стерва"), Сирша Ронан ("Леди Берд").

Награду гильдии за "Лучшую мужскую роль второго плана завоевал" Сэм Рокуэлл за "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Лучшей актрисой второго плана стала Эллисон Дженни за фильм "Тоня против всех".