В США умерла обладательница "Оскара" Дороти Мэлоун

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Американская актриса Дороти Мэлоун скончалась в США в возрасте 92 лет, сообщает Variety со ссылкой на менеджера артистки.

© AP Photo Лауреаты премии "Оскар" Дороти Мэлоун и Энтони Куинн в Голливуде, Калифорния. 27 марта 1957 © AP Photo Лауреаты премии "Оскар" Дороти Мэлоун и Энтони Куинн в Голливуде, Калифорния. 27 марта 1957

Отмечается, что последние дни Мэлоун провела в своем доме в Далласе и ушла из жизни по "естественным причинам".

Дороти Мэлоун родилась в 1925 году в Чикаго. За свою карьеру она снялась в таких картинах как "Глубокий сон", " Убийца, запугавший Нью-Йорк", "Легкая добыча", "Запятнанные ангелы".

В 1957 году актриса получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Слова, написанные на ветру". Также Мэлоун удостоилась звезды на Голливудской аллее славы за вклад в киноиндустрию.