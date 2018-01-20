Валерий Гергиев и Мюнхенский филармонический оркестр выступят в Европе

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Маэстро Валерий Гергиев и Мюнхенский филармонический оркестр с 20 по 27 января выступят в концертных залах Мюнхена, Парижа, Кёльна, Амстердама и Гамбурга, в программе произведения Петра Чайковского, Рихарда Вагнера, Иоганнеса Брамса и Рихарда Штрауса, сообщили в пресс-службе Мариинского театра.

Первые два вечера гастрольного тура пройдут в филармонии "Гастайг". В субботу, 20 января, Мюнхенский оркестр под управлением маэстро Гергиева исполнит фантазию "Франческа да Римини" Чайковского, "Пять песен на стихи Матильды Везендонк" Вагнера и Симфонию № 3 Брамса. На следующий день — та же программа, только к Чайковскому и Вагнеру присоединится Штраус — будет исполнена симфоническая поэма композитора "Жизнь героя".

Аналогичная программа будет представлена в Парижской филармонии 22 января и Филармонии Кёльна — 23-го. Все четыре вечера будет солировать немецкая оперная певица Аня Хартерос (сопрано).

Продолжит свои выступления с 24 по 27 января Мюнхенский филармонический оркестр под управлением Гергиева в концертных залах Амстердама ("Концертгебау"), Мюнхена ("Гастайг") и Гамбурга (Эльбская филармония). В программе концертов — Симфония № 3 Брамса и симфоническая поэма "Жизнь героя" Штрауса.

Следующие совместные выступления Мюнхенского оркестра и российского маэстро запланированы на февраль, когда в Мюнхене в третий раз будет проходить фестиваль Валерия Гергиева "360 градусов". В этом году музыкальный форум посвящен Игорю Стравинскому.