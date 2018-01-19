Колин Ферт заявил, что не будет работать с Вуди Алленом, сообщили СМИ

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Британский актер Колин Ферт заявил, что больше не будет работать с американским кинорежиссером и неоднократным обладателем премии "Оскар" Вуди Алленом, которого приемная дочь обвинила в сексуальном насилии, сообщает газета Guardian.

"Я больше не буду с ним работать", — заявил Ферт. Актер снимался в фильме Аллена "Магия лунного света", который вышел на экраны в 2014 году.

Первого февраля 2014 года в блоге газеты New York Times появилось письмо 28-летней Мэлоун (Дилан) Фэрроу, приемной дочери Вуди Аллена. В открытом письме она рассказала, как в семилетнем возрасте подверглась сексуальному насилию со стороны Аллена. Предполагаемые сексуальные отношения режиссера с девочкой уже были предметом расследования в 1993 году, но никаких обвинений против Аллена тогда не было выдвинуто.

В четверг в интервью телеканалу CBS Фэрроу повторила обвинения против Аллена, после чего кинорежиссер снова опроверг ее слова.

После того, как в США разразился скандал, связанный с сексуальными домогательствами, свои гонорары от съемок в фильмах Аллена в фонд помощи жертвам насилия Time's Up пожертвовали актеры Тимоти Шаламе и Ребекка Холл.

Вуди Аллен — американский кинорежиссер, актер, сценарист и писатель. Аллен — один из самых плодовитых американских кинорежиссеров, снявший 50 кинолент. Среди них — "Энни Холл" (1977), "Манхэттен" (1979), "Ханна и ее сестры" (1986), "Матч Пойнт" (2005), "Полночь в Париже" (2011). Аллен — 20-кратный номинант и четырежды лауреат премии "Оскар".