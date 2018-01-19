Во Владивостоке появился арт-объект, посвященный Штирлицу

ВЛАДИВОСТОК, 19 дек — РИА Новости. Во Владивостоке открылся арт-объект, посвященный герою произведений советского писателя Юлиана Семенова разведчику Отто фон Штирлицу, сообщает городская администрация.

Конструкция сделана из цельного листа металла, на котором прорезан силуэт разведчика и написано: "В молодые годы Отто фон Штирлиц (настоящее имя — Всеволод Владимиров), самый знаменитый разведчик советской литературы и кино, жил и работал во Владивостоке. Здесь он был известен как Максим Исаев. Жил на улице Полтавской, отдыхал на Седанке, вечерами любил посидеть в ресторане "Версаль".

"Торжественная церемония открытия арт-объекта, посвящённого литературному и кинематографическому герою — советскому разведчику Максу Отто фон Штирлицу — прошла во Владивостоке", — говорится в сообщении.