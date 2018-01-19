Зрители назвали сто лучших фильмов всех времен

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Онлайн-портал IndieWire опубликовал список ста лучших фильмов всех времен.

Рейтинг основан на оценках пользователей сайта Rotten Tomatoes. В список вошли картины, на которые написано, как минимум, 40 рецензий.

Лидером списка стал музыкальный фильм "Волшебник Страны Оз" (1939) режиссера Виктора Флеминга. В 1998 году эта лента была включена в десятку лучших американских фильмов, на счету "Волшебника" две премии "Оскар".

The Wizard of Oz 1939 Vintage Movie Poster Art 24x36 https://t.co/sa0202yWJi pic.twitter.com/jZg3Tpypq8 — Do You Remember? (@NostalgiaFans) 14 января 2018 г.

Второе место пользователи присудили "Гражданину Кейну" (1941) Орсона Уэллса. Эта картина регулярно входит в списки самых значительных работ в истории мирового кино: так, британский журнал Sight and Sound ставил ее на первое место своего рейтинга пять раз подряд.

Orson Welles on set directing Citizen Kane pic.twitter.com/C0gF3RXPmj — Eslam Saqqa (@eslamsq) 25 декабря 2017 г.

Третью позицию занял фильм ужасов "Прочь" (2017, Джордан Пил). Из работ, вышедших во второй половине 2000-х, в десятку попали "Бешеный Макс: Дорогая ярости" (2015, Джордж Миллер) и мультфильм "Головоломка" (2015, Пит Докер, Pixar).