В Лондоне продадут электростанцию с обложки альбома Pink Floyd

ЛОНДОН, 18 янв – РИА Новости, Мария Табак. Лондонский жилищно-офисный комплекс в здании бывшей электростанции Баттерси, увековеченной на обложке альбома Animals группы Pink Floyd, продается за рекордную сумму в 1,6 миллиарда фунтов стерлингов.

"Я могу подтвердить, что компания Battersea Project Holding Company Limited одобрила начало сделки, в результате которой произойдет реорганизация схемы владения электростанцией. Данная сделка является свидетельством преданности акционеров Баттерси и Лондону", — заявил в четверг РИА Новости представитель управляющей компании Battersea Power Station Development Company.

В здании, процесс переоборудования которого завершится в 2020 году, разместится роскошный жилой комплекс, офисные помещения, в том числе новая лондонская штаб-квартира Apple (она займет шесть этажей, где будут работать 1,4 тысячи сотрудников), торговый центр и рестораны.

Малайзийский консорциум (в него входят девелоперы SP Setia и Sime Darby), купивший Battersea Power Station в 2012 году за 400 миллионов фунтов стерлингов, теперь продаст объект двум другим малайзийским компаниям: группе по управлению активами Permodalan Nasional Berhad и пенсионному фонду работников частного сектора Employees Provident Fund of Malalysia. Обе компании уже на 70% являются владельцами комплекса благодаря акциям в управляющей компании.

An inflatable pig flies above Battersea Power Station in a recreation of Pink Floyd’s "Animals” album cover in London, England. pic.twitter.com/99u6NqFpSN — Kengarex (@kengarex) 21 декабря 2017 г.

Переоборудование здания электростанции, четыре гигантских трубы которого возвышаются на южном берегу Темзы, обошлось вдвое дороже, чем планировалось: первоначальная оценка составляла 750 миллионов фунтов стерлингов. Технические трудности, связанные с удалением асбеста, которого оказалось намного больше, чем предполагалось, в сочетании с растущими затратами на строительство называются среди причин увеличения цены.

До сих пор лондонским зданием-рекордсменом по стоимости продажи был небоскреб по прозвищу "Рация" (Walkie Talkie), проданный в прошлом году гонконгской компании за 1,3 миллиарда фунтов стерлингов.