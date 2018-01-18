В Лондоне продадут электростанцию с обложки альбома Pink Floyd

ЛОНДОН, 18 янв – РИА Новости, Мария Табак. Лондонский жилищно-офисный комплекс в здании бывшей электростанции Баттерси, увековеченной на обложке альбома Animals группы Pink Floyd, продается за рекордную сумму в 1,6 миллиарда фунтов стерлингов.
В здании, процесс переоборудования которого завершится в 2020 году, разместится роскошный жилой комплекс, офисные помещения, в том числе новая лондонская штаб-квартира Apple (она займет шесть этажей, где будут работать 1,4 тысячи сотрудников), торговый центр и рестораны.
Малайзийский консорциум (в него входят девелоперы SP Setia и Sime Darby), купивший Battersea Power Station в 2012 году за 400 миллионов фунтов стерлингов, теперь продаст объект двум другим малайзийским компаниям: группе по управлению активами Permodalan Nasional Berhad и пенсионному фонду работников частного сектора Employees Provident Fund of Malalysia. Обе компании уже на 70% являются владельцами комплекса благодаря акциям в управляющей компании.
An inflatable pig flies above Battersea Power Station in a recreation of Pink Floyd’s "Animals” album cover in London, England. pic.twitter.com/99u6NqFpSN— Kengarex (@kengarex) 21 декабря 2017 г.
До сих пор лондонским зданием-рекордсменом по стоимости продажи был небоскреб по прозвищу "Рация" (Walkie Talkie), проданный в прошлом году гонконгской компании за 1,3 миллиарда фунтов стерлингов.