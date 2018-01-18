Минкультуры организовало проверку прокатчика "Приключений Паддингтона-2"

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Минкультуры РФ направило заявление в надзорные органы в связи с незаконной предварительной продажей билетов на фильм "Приключения Паддингтона-2", сообщил замминистра культуры Сергей Обрывалин, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Прокатчик "Приключений Паддингтона-2" компания "Вольга" планировал выпустить картину 18 января и организовал предварительную продажу билетов. Однако Минкультуры заявило, что выдало прокатное удостоверение на 1 февраля. Обрывалин подчеркнул, что в соответствии с законодательством, выход кинофильма без прокатного удостоверения, как и предварительная продажа билетов на его сеансы, незаконны.

"Сегодня организована "контрольная закупка" билета на сеанс фильма "Приключения Паддингтона – 2", который должен состояться 18 января. В связи с этим нами направлено заявление в соответствующие органы надзора. Данный случай – вопиющее нарушение законодательства, так как продажи билетов на сеансы до 1 февраля ввиду отсутствия законных оснований осуществляться не могут", — сказал Обрывалин.