МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Министр культуры России Владимир Мединский в ответ на жалобу Ассоциации владельцев кинотеатров якобы о вмешательстве в их хозяйственную деятельность призвал оперировать конкретными данными, а не абстрактными криками о цензуре.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров попросила премьер-министра Дмитрия Медведева обратить внимание на госрегулирование в киноиндустрии в связи с переносом даты проката зарубежных фильмов "Приключения Паддингтона — 2" и "Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти". В ассоциации ситуацию расценили как "вмешательство чиновников" в хозяйственную деятельность коммерческих предприятий киноотрасли. Позже пресс-служба Минкультуры опубликовала заявление замминистра Сергея Обрывалина, в котором говорится, что ведомство действительно выдало прокатное удостоверение фильму "Приключения Паддингтона — 2" с 1 февраля, о чем заранее проинформировало прокатчика, а предварительная продажа билетов на картину была незаконна.

В четверг глава Минкультуры привел журналистам данные, согласно которым, киносборы в России за последние пять лет выросли с 35 до 54 миллиардов рублей, а производство кино в стране увеличилось на 120%.

"Я вам дал результаты работы — не абстрактные рассуждения и общие слова, я вам назвал цифры. Прокатчики оперируют эмоциями. А я оперирую цифрами", — сказал Мединский журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать заявление ассоциации.

Он призвал кинопрокатчиков обращать внимание в первую очередь на результаты.

"Я всегда оперирую только цифрами, а не абстрактными криками о цензуре. У нас кого ни тронь — все начинают орать про цензуру", — добавил он.