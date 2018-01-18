Производство фильмов в России выросло на 120% за пять лет

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Производство фильмов в России за последние пять лет выросло на 120%, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Российское кино по сравнению с 2011 годом выросло на 120%. То есть если общий рынок на 55%, то российское кино идет с опережением более чем в два раза. А вот это уже прямой результат работы правительства, помноженный, конечно, на талант наших кинематографистов", — сказал Мединский журналистам.

Он подчеркнул, что кинопроизводство в стране растет в условиях отсутствия санкций, государственного протекционизма, ограничения на прокат голливудского кино.

"Растет по большому счету в условиях свободного рынка, чем не может похвастаться ни один европейский рынок", — сказал министр.