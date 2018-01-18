Кинотеатры обратились к Медведеву из-за переноса фильма о Паддингтоне

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Ассоциация владельцев кинотеатров просит премьер-министра Дмитрия Медведева обратить внимание на усиление госрегулирования в киноиндустрии. Поводом для письма, опубликованного на странице ассоциации в Facebook, стал перенос даты проката фильмов "Приключения Паддингтона – 2" и "Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти".

В документе говорится, что российские кинотеатры получили от компаний-правообладателей уведомления, согласно которым по решению Министерства культуры выход в прокат "Приключений Паддингтона – 2" переносится с 18 января на 1 февраля, а фильма "Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти" — с 25 января на 1 февраля.

Ассоциация считает такое решение грубым вмешательством чиновников в хозяйственную деятельность коммерческих предприятий – кинотеатров. Она просит премьер-министра, который также возглавляет правительственный Совет по развитию отечественной кинематографии, обратить внимание "на реальную сложившуюся обстановку в российской киноиндустрии, связанную с последовательным и чрезмерным усилением административного госрегулирования в последние годы".

Речь идет о том, что премьеры некоторых зарубежных фильмов переносились из-за российских лент. Так, голливудская картина "Форсаж-8" и российский фильм "Время первых" должны были выйти в прокат одновременно, но в итоге "Время первых" вышло на экраны 6 апреля, а премьеру "Форсажа-8" Минкультуры перенесло на неделю позже.

Авторы письма также обратились к руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву с просьбой дать оценку ситуации и провести экспертизу нормативных и правовых документов.

Комментарием Минкультуры РИА Новости пока не располагает.