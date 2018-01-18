В Москве откроется выставка финалистов фотопремии Prix Pictet

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Вернисаж выставки "Пространство", на которой будут представлены работы финалистов престижной премии в области фотографии Prix Pictet, пройдет в четверг в Москве в усадьбе Муравьевых-Апостолов, сообщила пресс-служба выставки.

В Москву выставка приедет в рамках мирового турне из Лондона, из Музея Виктории и Альберта, где 4 мая 2017 года был объявлен победитель премии. Им стал ирландский фотограф Ричард Мосс, создавший серию фотографий "Тепловые карты" (2016–2017), которая является, по сути, документальным свидетельством жизни людей в лагерях беженцев.

"Это потрясающе самобытное и ярко рассказанное посвящение хрупкому существованию переселенцев, которые пытаются выжить, добравшись до развитых богатых стран Европы", — приводит пресс-служба слова председателя жюри конкурса Дэвид Кинг.

На выставке в Москве помимо работ Мосса представят работы 12 финалистов из 7 стран: Мэнди Баркера (Великобритания); Саскии Кронеберг (Германия); Беаты Гютшо (Германия), Ринко Каваути (Япония), Бенни Лама (Гонконг), Сохи Нишино (Япония), Сергея Пономарева (Россия), Томаса Руффа (Германия), Мунема Васифа (Бангладеш), Павла Вольберга (Россия) и Майкла Вульфа (Германия).

В состав жюри премии Prix Pictet входят: Дэвид Кинг (председатель), главный научный советник при Правительстве Великобритании, представитель Комиссии по изменению климата; Валери Белен, фотограф, лауреат 6-го конкурса Prix Pictet; Мартин Барнс, главный куратор Отдела фотографии Музея Виктории и Альберта; Филипп Бертера, экс-управляющий партнер Pictet Group; Жан Дале, художественный редактор Financial Times; Эммануэль де Лекоте, куратор Отдела фотографии Музея современного искусства в Париже; Дамбиса Мойо, экономист, писатель; Себастьян Сальгадо, фотограф; Ванг Шу, архитектор.

Prix Pictet — ведущая фотографическая премия мира, основанная в 2008 году. Премия получила международное признание за продвижение фотографий, отвечающих на самые жесткие социальные и экологические вызовы современности. Призовой фонд Prix Pictet составляет 100 тысяч швейцарских франков.

Выставки финалистов проходят в нескольких странах. После Лондона, Москвы, Цюриха и Токио выставка произведений будет представлена в главных галереях и музеях мира, включая Дом экономики в Штутгарте, Музей современного искусства в Мехико, Центр фотографии Camera в Турине, художественной галерее CAB в Брюсселе, галерее ArtLab в Лозанне, Галерее фотографии в Дублине.

Выставка в Москве пройдет с 19 января по 18 февраля.