Режиссер назвал причину переноса премьеры комедии "Каникулы президента"

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Релиз российской комедии "Каникулы президента" был перенесен с 18 января на 29 марта из-за обвинений в предвыборной пропаганде и ангажированности, сообщил РИА Новости в среду режиссер и продюсер картины Илья Шерстобитов.

По сюжету фильма, устав от рутины, президент России решает отправиться на каникулы в гордом одиночестве, чтобы отдохнуть в Крыму, а заодно свободно пообщаться с народом и узнать, как все обстоит на самом деле. Чтобы остаться инкогнито, он прибегает к услугам гримера. Но новый облик президента точь-в-точь совпадает с внешностью некоего Валеры из N-ска, который скрывается от коллекторов по путевке матери в крымском санатории… Роль президента сыграл резидент Comedy Club Дмитрий Грачев, регулярно пародировавший главу государства в КВН, а загримированного президента — Олег Васильков.

"Эту историю я придумал два года назад, а потом вспомнил, что через год выборы, и она может стать вполне коммерческой… Предполагалась, что перед выборами из каждого утюга будут говорить о кандидатах, и это сработает в плюс нашему фильму, но пошел адовый минус, и мы решили перенести релиз на 29 марта — после выборов", — рассказал Шерстобитов, отметив, что на создателей картины "обрушился какой-то вал негатива" и их обвинили в поддержке кандидатуры действующего президента РФ Владимира Путина.

По словам продюсера и режиссера, никаких проблем с властями в ходе создания фильма у них не возникало. "Как это ни смешно звучит, мы живем в свободной стране. Если мы делаем то, что не нарушает законодательство, какие могут быть претензии?" — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в картине нигде не говорится, что это Путин. "…Мы рассматривали нашего героя как гипотетического президента с другой фамилией", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что в связи с некоторым сходством Грачева с президентом РФ "аллюзии, конечно, есть".

"Но это аллюзии. Большую часть фильма роль президента играл Олег Васильков — делал это гениально, а Грачев появляется только в начале фильма и в самом конце", — сказал Шерстобитов.

В фильме также снимались Дмитрий Дибров, Анна Цуканова-Котт, Евгений Сидихин, Гоша Куценко.