В Москве перенесли спектакль "Горе от ума" с участием Жириновского

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Спектакль "Горе от ума" с участием Владимира Жириновского в "Школе современной пьесы", который должен был состояться 18 января, переносится на 22 февраля, сообщил РИА Новости художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз.
Ранее сообщалось, что политик сыграет одну из главных ролей в спектакле — Фамусова.
Выборы президента России пройдут 18 марта. Двое кандидатов от парламентских партий, которым по закону не требуется собирать подписи избирателей в свою поддержку, уже официально зарегистрированы на предстоящих выборах — это Владимир Жириновский и Павел Грудинин.