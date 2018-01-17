В Москве перенесли спектакль "Горе от ума" с участием Жириновского

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Спектакль "Горе от ума" с участием Владимира Жириновского в "Школе современной пьесы", который должен был состояться 18 января, переносится на 22 февраля, сообщил РИА Новости художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз.

"Владимир Вольфович должен был играть в спектакле завтра, в четверг, у нас была с ним твердая договоренность. Но вот полчаса назад позвонил пресс-секретарь ЛДПР и сообщил, что в связи с событием в рамках президентской кампании Жириновский не сможет 18 января принять участие в спектакле, который теперь переносится на 22 февраля", — сказал Райхельгауз.

Ранее сообщалось, что политик сыграет одну из главных ролей в спектакле — Фамусова.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Двое кандидатов от парламентских партий, которым по закону не требуется собирать подписи избирателей в свою поддержку, уже официально зарегистрированы на предстоящих выборах — это Владимир Жириновский и Павел Грудинин.