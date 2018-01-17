В Москве открывается выставка фотографий Дугласа Киркланда

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Выставка голливудского фотографа Дугласа Киркланда "За кулисами", на которой представлены снимки Коко Шанель, Мэрилин Монро и кадры с многочисленных киносъемок, открывается в Центре фотографии имени братьев Люмьер в среду, сообщает пресс-служба центра.

"Центр фотографии имени братьев Люмьер представляет первую в России выставку многократно отмеченного наградами американского фотографа, лектора и автора нескольких книг Дугласа Киркланда (Douglas Kirkland). Выставка "За кулисами" охватит всю 60-летнюю карьеру фотографа и сфокусируется на самых ярких ее этапах", — говорится в сообщении.

В Большом зале центра представлены фотографии, раскрывающие закулисье голливудских киносъемок с 1960-х по 2010-е годы, а также культовая серия Мэрилин Монро 1961 года. Специальным проектом внутри выставки станет серия о жизни и работе 79-летней Коко Шанель, созданной Дугласом Киркландом в Париже в 1962 году по заданию журнала Look. В течение трех недель он неотступно следовал за самым известным кутюрье всех времен, запечатлев подготовку к модному показу, ее повседневные заботы, а также прогулки по Версалю, уточняет пресс-служба.

Дуглас Киркланд родился в 1934 в Торонто и начал свою карьеру как ассистент легендарного Ирвина Пенна, а уже в 1960 году стал штатным фотографом американского журнала Look. Фотографии Киркланда хранятся в постоянных коллекциях музеев по всему миру: Национальная портретная галерея, Национальная портретная галерея Австралии, музейный комплекс Смитсоновского института, Дом-музей Джорджа Истмена, Центр фотографии в Хьюстоне.